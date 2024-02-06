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Кубок африканских наций

Осимхен может пропустить полуфинал Кубка африканских наций

06 Февраля 2024 • 11:14 Комментировать
Нигерия
...
ЮАР
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07.02 20:00

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен может пропустить матч 1/2 финала Кубка африканских наций против сборной ЮАР из-за проблем с животом, об этом сообщает пресс служба нигерийской команды.

Отмечается, что медики подтвердили, что форвард на находится под их наблюдением.

«Один из членов медицинского штаба остался с ним в Абиджане. Если состояние футболиста улучшится, он присоединится к остальным членам команды до 17:00 вторника», - говорится в сообщении.

Поединок за выход в финал состоится завтра, 7 февраля. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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НИГЕРИЯ ЮАР
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