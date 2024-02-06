Осимхен может пропустить полуфинал Кубка африканских наций

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен может пропустить матч 1/2 финала Кубка африканских наций против сборной ЮАР из-за проблем с животом, об этом сообщает пресс служба нигерийской команды.

Отмечается, что медики подтвердили, что форвард на находится под их наблюдением.

«Один из членов медицинского штаба остался с ним в Абиджане. Если состояние футболиста улучшится, он присоединится к остальным членам команды до 17:00 вторника», - говорится в сообщении.

Поединок за выход в финал состоится завтра, 7 февраля. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени.