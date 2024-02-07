Вместо гола - пенальти: Судья ошарашил сборную Нигерии на Кубке Африки

Эпичные страсти разыгрались в концовке основного времени полуфинального матча Кубка Африки, в котором прямо сейчас сражаются сборные Нигерии и ЮАР.

А дело вот в чём: на 85-й минуте при счёте 1:0 в пользу нигерийцев мяч в ворота южноафриканцев отправил Виктор Осимхен, но гол не засчитали. Рефери отправился смотреть видеоповтор, казалось, голевого момента на подозрение офсайда – но не тут-то было.

Как оказалось, смотрел судья совсем иной момент – тот, что произошёл до голевой атаки сборной Нигерии. Оказывается, защитник нигерийцев Юсуф Альхассан попал в ногу Тау Перси. И было это в борьбе в штрафной площади сборной Нигерии. А после этого нигерийцы побежали в атаку и забили гол.

В итоге арбитр назначил пенальти в ворота сборной Нигерии – и команда ЮАР сравняла счёт под занавес второго тайма, 1:1!

Следить за вероятным дополнительным временем этого жаркого матча можно в нашей текстовой трансляции.