Камерун отыгрался с 0:3 и завоевал бронзу Кубка Африки

Матч за третье место получился самым драматичным на Кубке Африки. Сборная Буркина-Фасо забивала и забивала в ворота Камеруна, пока в начале второго тайма счет не стал разгромным. Хозяева турнира смогли забить только на 71-й минуте, а на последних минутах Венсан Абубакар вовсе сделал чудо, сравняв счет - 3:3! В серии пенальти Камерун на кураже завоевал бронзу - 5:3.
Протокол игры
|Буркина-Фасо
|3:3 (пен. 3:5)
|Камерун
|(1:0) Яго Стив24'
|(2:0) Онана Андре43'
|(3:0) Уаттара Джибриль49'
|71'Баокен Стефан (3:1)
|85'Абубакар Венсан (3:2)
|87'Абубакар Венсан (3:3)
Уэдраого Фарид 90' (Савадого Абубакар ( 90') •Каборе Исса•Уатарра Сумаила•Тапсоба Эдмон • 73'Яго Стив • 45'Туре Ибрахим•Уэдраого Исмаила • 68'Траоре Бертран 87' (Банде Хассане ( 87') •Сангаре Густаво•Тапсоба Абдул 52' 87' (Траоре Эрик ( 87') •Уаттара Джибриль 90' (Конате Мохамед II ( 90')
Онана Андре•Мбезо Оливье•Онгене Жером•Мукуди Ароль•Ойонго Амбруаз•Онана Жан•Гуэ Самюэль 46' (Абубакар Венсан ( 46') •Бассогог Кристиан 54' (Экамби Карл Токо ( 54' ) • 68'Малонг Кунде•Ганаго Игнатиус 46' (Нгамале Муми ( 46') •Баокен Стефан 48'
05 февраля. Стадион "Ахмаду Ахидьо".
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