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Кубок африканских наций

Камерун отыгрался с 0:3 и завоевал бронзу Кубка Африки

06 Февраля 2022 • 00:19 Комментировать
Буркина-Фасо
3:3
Камерун
окончен после пенальти

Матч за третье место получился самым драматичным на Кубке Африки. Сборная Буркина-Фасо забивала и забивала в ворота Камеруна, пока в начале второго тайма счет не стал разгромным. Хозяева турнира смогли забить только на 71-й минуте, а на последних минутах Венсан Абубакар вовсе сделал чудо, сравняв счет - 3:3! В серии пенальти Камерун на кураже завоевал бронзу - 5:3.

Протокол игры  
Буркина-Фасо3:3 (пен. 3:5)Камерун
(1:0) Яго Стив24'   
(2:0) Онана Андре43'   
(3:0) Уаттара Джибриль49'   
  71'Баокен Стефан (3:1)
  85'Абубакар Венсан (3:2)
  87'Абубакар Венсан (3:3)
Уэдраого Фарид  90' (Савадого Абубакар (  90') Каборе ИссаУатарра СумаилаТапсоба Эдмон   73'Яго Стив   45'Туре ИбрахимУэдраого Исмаила   68'Траоре Бертран  87' (Банде Хассане (  87') Сангаре ГуставоТапсоба Абдул   52'  87' (Траоре Эрик (  87') Уаттара Джибриль  90' (Конате Мохамед II (  90')
Запасные: Никиема КилианНикиема ДраманДайо ИссуфуМало ПатрикСаного ЗакарияНикиема ГерманСанбор СадуТраоре Уула
Онана АндреМбезо ОливьеОнгене ЖеромМукуди АрольОйонго АмбруазОнана ЖанГуэ Самюэль  46' (Абубакар Венсан (  46') Бассогог Кристиан  54' (Экамби Карл Токо (  54'   68') Малонг КундеГанаго Игнатиус  46' (Нгамале Муми (  46') Баокен Стефан   48'
Запасные: Нгадеу МайклФаи КоллинсЗамбо-Ангисса Андре-ФранкХонгла МартинЭпасси ДэвисНжи Клинтон МуаЭбосс ЭнцоЭфала ЖанТоло Нуху
05 февраля. Стадион "Ахмаду Ахидьо".

 

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окончен после пенальти Буркина-Фасо 3:3 Камерун 4.05 3.35 2.00
06.02  22:00 Сенегал ... Египет 2.15 2.90 4.30
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