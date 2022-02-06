Камерун отыгрался с 0:3 и завоевал бронзу Кубка Африки

Матч за третье место получился самым драматичным на Кубке Африки. Сборная Буркина-Фасо забивала и забивала в ворота Камеруна, пока в начале второго тайма счет не стал разгромным. Хозяева турнира смогли забить только на 71-й минуте, а на последних минутах Венсан Абубакар вовсе сделал чудо, сравняв счет - 3:3! В серии пенальти Камерун на кураже завоевал бронзу - 5:3.