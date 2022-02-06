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Кубок африканских наций

Лишь одного гола не хватило Абубакару, чтобы побить один из самых старых рекордов Кубка Африки

06 Февраля 2022 • 05:22 Комментировать
Буркина-Фасо
3:3
Камерун
окончен после пенальти

Несмотря на то, что Камерун не вышел в финал Кубка Африки, который пройдет сегодня вечером в Яунде, футболист камерунской сборной Венсан Абубакар отличился целых восемь раз, в том числе дважды в последнем матче, за третье место.

Таким образом, выступающий за саудовский клуб «Ан-Наср» Абубакар достиг цифры в восемь мячей за турнир, чем едва не повторил один из самых старых рекордов за всю историю турнира.

В 1974 году нападающий сборной Заира (ныне - ДР Конго) Пьер-Ндайе Муламба забил девять голов, а его команда выиграла тогда турнир - единственный раз в своей истории.

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Венсан Абубакар
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06.02  22:00 Сенегал ... Египет 2.15 2.90 4.30
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