Камерун, уступая 0:3, сумел выиграть матч за третье место на Кубке Африки

Сборная Камеруна сумела одержать героическую победу в матче за третье место на Кубке Африки. Хозяева уступали 0:3 буркинийцам, но сумели воспользоваться ошибками вратаря соперника и перевели матч в серию пенальти, в которой оказались точнее.

В субботу на Кубке Африки прошёл предпоследний матч турнира. В поединке за третье место встретились хозяева сборная Камеруна и команда Буркина-Фасо. Пожалуй, отношение к этой встрече в коллективах было разное. Камерунцы, конечно, мечтали сыграть в финале и на это нацеливались. Что касается буркинийцев, то для них попадание в полуфинал уже большой успех, и даже третье место стало бы достижением. Неудивительно, что хозяева в этой ситуации выпустили почти второй состав, в то время как гости – практически основу.

Камерунцы начали матч чуть активнее – хозяева владели мячом и пытались что-то придумать. Правда, первого опасного момента пришлось ждать долго. На восемнадцатой минуте после навеса слева Уэдраого крайне неудачно сыграл на выходе, отбив мяч перед собой, Жан Онана на добивании расстреливал ворота букркинийцев, но попал в голову вратарю. Голкиперу даже понадобилась помощь врачей. Тут же камерунцы провели ещё одну атаку, и всё тот же Онана головой после навеса бил в противоход в направлении верхнего угла ворот, но в створ чуть не попал.

Буркинийцы же в середине тайма своим шансом воспользовались. После атаки вторым темпом Камборе навесил справа, а на дальнем углу вратарской Яго, оторвавшись от опекуна, расстрелял ворота. Тут же гости турнира попытались забить и второй мяч. После длинной передачи Тапсоба убежал за спины защитникам камерунцев, но его опередил Онана, выбивший мяч за пределы поля.

Камерунцы владели мячом, но толку от этого было чуть. Моментов у ворот буркинийцев хозяева не создавали, а в конце первого тайма счёт неожиданно увеличился. Каборе справа получил мяч, ушёл на скорости от соперника и с ленточки простреливал на удачу. Онана неожиданно отбил футбольный снаряд в свои же ворота. Арбитр сначала гол не засчитал, посчитав, что Каборе делал передачу уже из-за пределов поля. Однако на повторе было чётко видно, что буркиниец успел ударить по мячу, пока тот был в поле, и благодаря ВАР счёт удвоился. Так первый тайм и завершился.

В начале второго тайма счёт стал разгромным. Траоре получил мяч справа в одиночестве, прицелился и навесил в центр штрафной на Джибриля Уаттара, который головой в падении пробил в нижний угол. Хозяева пытались тут же сократить счёт – после розыгрыша стандарта мяч вылетел за пределы штрафной, и Онгене сильно пробил, но в створ чуть не попал.

Камерунцы сдаваться не собирались. Хозяева владели мячом и искали свои шансы. За двадцать минут до конца основного времени камерунцы сократили счёт. После углового последовал удар, мяч отлетел в Экамби, который пытался его переправить в сетку. Уэдраого отбил футбольный снаряд, но недалеко, и Баокен с близкого расстояния пробил в цель. Тут же Экамби слева смещался в центр и пальнул с линии штрафной, но Уэдраого вытащил из-под перекладины.

Развязка наступила в концовке. Сначала Баокен после скидки Мукуди бил в упор, но Уэдраого парировал мяч на угловой. Однако после навеса с корнера вратарь ужасно вышел из ворот, не сыграв по футбольному снаряду. Мяч долетел до дальнего угла вратарской, и Абубакар головой пробил в пустые ворота. Через пару минут после ещё одного заброса в штрафную Уэдраого на выходе столкнулся со своим защитником Уаттара и выронил футбольный снаряд. Абубкар вновь оставалось отправить мяч в пустые ворота. В этом эпизоде вратарь буркинийцев получил травму и покинул полу, причём это уде вторая травма голкипера команды за два матча. В итоге серию пенальти в рамке проводил третий номер Савадого. Голкипер буркинийцев её провалил, даже не прыгая по углам. Камерунцы забили пять из пяти, а Онана парировал удар Туре.

Остаётся поздравить камерунцев с третьим местом. «Жеребцы» могут теперь расслабиться. Что касается камерунцев, то в конце марта их ждут напряжённые стыковые матчи с Алжиром, победитель которых сыграет на чемпионат мира в Катаре. Что касается Кубка Африки, то главный поединок турнира пройдёт в воскресенье.

Роман Андреев