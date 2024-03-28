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Кубок Америки (Copa America)

Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал

28 Марта 2024 • 12:00 Комментировать

Прошла жеребьёвка Кубка Америки, который летом пройдёт в США. По её итогам Аргентина выглядит командой, которой ничего не должно помешать дойти до финала. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» смотрит расклады.

Простая группа

Действующий обладатель Кубка Америки и чемпионата мира сборная Аргентины по результатам жеребьёвки оказалась в группе А. Её соперниками станут команды Чили, Перу и Канады. При первом взгляде может показаться, что всё не так просто. Чилийцы недавно выиграли два Кубка Америки подряд, перуанцы ездили на чемпионат мира в Россию, а Канада – в Катар.
Однако на деле всё чуть иначе. У чилийцев и перуанцев на уровне сборных сейчас кризис. Вторые замыкают южноамериканскую отборочную группу к чемпионату мира, не выиграв ни разу в 6 стартовых матчах. Чилийцы успели победить лишь раз и идут восьмыми. В целом обе сборные сейчас в упадке и вряд ли могут противопоставить что-то «альбиселесте».  

Что касается канадцев, то выход на чемпионат мира-2022 пока остается вспышкой, а не предвестником успехов. На Золотом кубке прошлым летом «кленовые листья» вылетели в четвертьфинале, не сумев обыграть в группе Гваделупу и Гватемалу. В розыгрыше Лиги наций КОНКАКАФ канадцы также вылетели в четвертьфинале, уступив Ямайке. В общем, канадцы тоже не выглядят командой, которая может создать проблемы аргентинцам.

Сетка плей-офф удобная для Аргентины

Расписание матчей на вылет тоже выглядит простым для подопечных Лионеля Скалони. Согласно сетке, победитель группы А, где играют аргентинцы, сыграет со второй командой из квартета В. В полуфинале победитель этой пары может сыграть с соперником, с которым уже встречался на первой стадии. Дело в том, что противник определится в матче между победителем группы В и второй командой квартета А.

Для понимания уточним, что в группу В попали Мексика, Эквадор, Венесуэла и Ямайка. Иными словами, до финала Кубка Америки аргентинцы точно не сыграют против Бразилии, Уругвая и Колумбии (второе и третье место южноамериканской отборочной группы к мундиалю), а также с хозяином турнира в лице США.

Сенсации случаются, но не очень понятно, какая из указанных команд реально может помешать Аргентине дойти до финала Кубка Америки.

Месси готовится взять ещё один трофей со сборной

После чемпионата мира в Катаре Лионель Месси не стал завершать карьеру в сборной Аргентины и принимает участие в составе команды в отборе к чемпионату мира-2026. Он даже успел забить три мяча в этой квалификации. Если Месси будет здоров, то наверняка окажется в заявке «альбиселесте» на Кубок Америки, который к тому же пройдёт в США, где он сейчас выступает.

Учитывая жеребьёвку, аргентинцы должны дойти до финала. На этой стадии их точно будет ждать самый сильный соперник на турнире. Тем не менее, учитывая форму самих аргентинцев (они сейчас лидеры в южноамериканском отборе), именно подопечные Скалони и выглядят фаворитом турнира. Таким образом, Месси имеет все шансы защитить титул обладателя Кубка Америки, выиграв третий большой трофей с национальной командой.

Кубок Америки пройдёт в США с 20 июня по 14 июля. На турнире примут участие 16 команд, разбитых на четыре группы. Стоит отметить, что Бразилия выступит в группе D с Парагваем, Колумбией и Коста-Рикой.

Месси мог уйти из сборной Аргентины - раскрыты детали

Стоимость Месси изменилась

Роман Андреев

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Лионель Месси Сборная Аргентины Кубок Америки ещё теги
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