Стоимость Месси изменилась

В понедельник на страницах авторитетного портала Transfermarkt обновилась оценочная стоимость Лионеля Месси. Звёздный аргентинец подешевел на 5 миллионов – теперь его ценник измеряется 30 миллионами евро.

Стоит сказать, что пик трансферной стоимости Лионеля Месси наблюдался в 2018 году. Тогда форварда оценивали в 180 миллионов евро.

Несмотря на снижение ценника, 36-летний Месси остаётся самым дорогим игроком МЛС. Вторая строчка у другого представителя «Интер Майами» - у Тьяго Альмады. Молодой аргентинский хавбек оценивается в 27 миллионов евро.

Напомним, что за «Интер Майами» Лео Месси играет с прошлого лета.