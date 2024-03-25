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США. МЛС

Стоимость Месси изменилась

25 Марта 2024 • 22:21 Комментировать

В понедельник на страницах авторитетного портала Transfermarkt обновилась оценочная стоимость Лионеля Месси. Звёздный аргентинец подешевел на 5 миллионов – теперь его ценник измеряется 30 миллионами евро.

Стоит сказать, что пик трансферной стоимости Лионеля Месси наблюдался в 2018 году. Тогда форварда оценивали в 180 миллионов евро.

Несмотря на снижение ценника, 36-летний Месси остаётся самым дорогим игроком МЛС. Вторая строчка у другого представителя «Интер Майами» - у Тьяго Альмады. Молодой аргентинский хавбек оценивается в 27 миллионов евро.

Напомним, что за «Интер Майами» Лео Месси играет с прошлого лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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