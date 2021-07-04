​Месси обошёл Роналду по количеству голов со штрафных

В ночь с субботы на воскресенье сборная Аргентины разгромила Эквадор со счётом 3:0 и стала полуфиналистом Кубка Америки. Один из голов «альбиселесте» на свой счёт записал Лионель Месси. Капитан аргентинской команды точно пробил со штрафного.

Как сообщает ESPN со ссылкой на Opta, Месси по количеству голов со штрафных смог опередить Криштиану Роналду. У аргентинца теперь 58 голов со штрафного за клуб и сборную, в то время как португалец таким способом отличился 57 раз.

Добавим, что в полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины будет играть против Колумбии.