Месси голевыми передачами и голом вывел Аргентину в полуфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка Америки, разгромив эквадорцев. Стоит отметить, что во всех голах участие принял Лионель Месси.

Последний полуфиналист Кубка Америки определялся в матче между сборными Аргентины и Эквадора. Фаворитами, естественно, считались «альбиселесте», которые выиграли свою группу. Эквадорцы же наоборот не слишком здорово выглядели на первом этапе. Тем не менее, борьба ожидалась.

Аргентинцы активно начали матч, и уже на второй минуте Лаутаро Мартинес ворвался справа в штрафную и пробил с острого угла, но Галиндес оказался на месте. Затем ещё несколько атак подопечные Скалони завершали собственными нарушениями правил, что подчёркивало их нацеленность. Эквадорцы после этого отодвинули игру от своих ворот и сами старались выглядеть активно впереди.

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На пятнадцатой минуте хороший шанс был у Лаутаро. Форвард после передачи из центра прокинул мяч мимо Галиндеса и бил с острого угла, но вратаря эквадорцев подстраховал Инкапье. Затем Месси вошёл в штрафную и пробил, но футбольный снаряд попал в руку Эступиньяна. Правда, кисть была прижата, так что пенальти назначен не был. После углового Песселья опасно бил, но в створ не попал.

В середине тайма аргентинцы обязаны были открывать счёт. Груэсо неосмотрительно отдавал назад передачу и пожарил мяч Месси, который обежал на рандеву с Галиндесом. Однако форвард пробил в штангу, простив соперника. Эквадорцы провели ответную атаку, и Мендес мощно пробил с линии штрафной, но Эмилиано Мартинес в красивом прыжке выручил свою команду.

За десять минут до конца первого тайма могли открывать счёт эквадорцы. Паласиос слева навесил, но Валенсии не хватило несколько сантиметров, чтобы головой пробить в цель, а Франко не дотянулся на дальней штанге ногой. В ответ аргентинцы забили. После передачи из центра Гонсалес выскакивал на рандеву с вратарем, Галиндес вышел за пределы штрафной и в подкате выбил мяч, но на Месси. Капитан аргентинцев не стал спешить и вместо удара сделал диагональную передачу в штрафную на де Пауля, который обработал футбольный снаряд и вторым касанием вогнал его в сетку.

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Аргентинцы могли быстро удвоить счёт. «Альбиселесте» заработали право на штрафной на правом фланге, и после навеса Месси Гонсалес пробил головой, но Галиндес спас. Сам же Гонсалес оказался первым на добивании, но и повторный его удар парировал вратарь эквадорцев. В свою очередь эквадорцы могли сравнять результат. После навеса Мены Валенсия головой бил в дальний угол, но чуть не попал. Таким образом, на перерыв аргентинцы ушли, ведя в счёте.

Второй тайм эквадорцы начали активно и провели пару атак, но до голевых моментов дело не доходило. Аргентинцы в атаке в сою очередь действовали не так интересно, как до перерыва. В тоже время в матче закипали эмоции. Эквадорцы продолжали действовать довольно жёстко, а аргентинцы пытались этим воспользоваться и провоцировали тех оппонентов, которые уже успели получить предупреждения.

По истечении часа игры счёт едва не сравнялся. После навеса Гонсалес неудачно сыграл головой и едва не срезал мяч в свои ворота, но футбольный снаряд пролетел чуть мимо. Минут через десять после углового Валенсия выиграл борьбу в воздухе, но пробил мимо. В ответ Месси пробил из-за пределов штрафной, целясь в верхний угол, но в створ не попал.

За десять минут до конца основного времени Плата справа прорвался к воротам и бил с острого угла, но Мартинес ошибки не допустил. Аргентинцы же вскоре забили второй гол. Эквадорцы пытались выйти через пас от своих ворот, но Инкапье плохо обработал мяч, его накрыл ди Мария, сыграв в отборе, Футбольный снаряд оказался у Месси, который вновь отдал пас свободному партнёру, и Лаутаро Мартинес расстрелял ворота соперника.

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Тут же ди Мария после передачи из глубины поставил корпус и убегал от защитников эквадорцев на рандеву с Галиндесом. Инкапье его руками зацепил до границы штрафной, за что получил красную карточку. Месси же со стандарта пробил в цель.

В итоге последним участником полуфиналов Кубка Америки стала команда Аргентины. В следующем матче её ждут колумбийцы.