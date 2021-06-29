Подготовка к грандиозному событию: Месси идёт к финалу Кубка Америки против бразильцев на «Маракане»

На Кубке Америки завершился групповой этап, итоги которого можно подвести. В целом турнир складывается довольно ожидаемо и должен привести к грандиозному финалу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, что было, и что нас ждёт.

Текущий Кубок Америки проходит на фоне главного вопроса – выиграет ли Лионель Месси наконец-то трофей со сборной или нет. Нападающему на днях исполнилось 34 года, и вряд ли у него осталось много возможностей взять трофей. Через год он поедет на чемпионат мира в Катар, но, будем честны, аргентинцы сейчас не выглядят командой, которая может выиграть мундиаль. Ждать следующего через три года у Месси времени нет, так что надежда только на Кубок Америки.

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Групповой этап нынешнего турнира пока оправдывает эти надежды. Сборная Аргентины действует не ярко, но слаженно и уверенно. «Альбиселесте» довольно легко заняли первое место в группе А. Сам Месси тоже не блещет (если не считать матч с боливийцами), но является лидером команды, которая планомерно движется к решению своей задачи. Пожалуй, аргентинцы выглядят сейчас второй по силе сборной на турнире, а с первой могут сыграть только в финале.

Если судить по уровню игры, то лучшей с отрывом выглядит Бразилия. Хозяева много забивают, мало пропускают, действуют разнообразно и интересно. Правда, Неймар и компания тоже успели испытать проблемы в матче с колумбийцами, но в любом случае «селесао» подчёркивают статус главного фаворита турнира. Поединок с эквадорцами оставим чуть за скобками, так как там был несколько экспериментальный состав. Бразильцы исторически побеждали на всех Кубках Америки, которые проходили на родине, вот и сейчас они идут к этой цели.

По итогам группового этапа, кажется, нас ждёт эпичный финал Бразилия – Аргентина, который пройдёт на «Маракане». Для «селесао» едва ли есть что-то слаще, чем выиграть Кубок Америки в решающем матче у исторически главных конкурентов. Помешать же им может только Месси, который в свою очередь может вписать своё имя в историю. Взять трофей в финале у бразильцев на «Маракане» – такое пока удавалось только уругвайцам.

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Может ли кто-то помешать этому финалу? Откровенно говоря, пока не видно, кто бы мог это сделать. Неожиданной выскочки вроде команды Перу, которая на прошлой Копе дошла до финала, не видно. Сборная Чили своей игрой на групповом этапе не слишком убеждает в своих способностях. Есть колумбийцы, которые попили кровушки у бразильцев на групповом этапе, но они не выглядят какой-то монолитной командой. У «кофейщиков» хороший состав, но пока Куадрадо, Сапата, Муриэль и партнёры выглядят просто набором футболистов, а не командой. Разве что уругвайцы, которые прибавляют от матча к матчу, могут всерьёз помешать раскладам. Но не будем, конечно, исключать и фактор везения, который может всё перевернуть.

У бразильцев на пути к финалу главным соперником будут они сами. Если подопечные Тите нигде не придумают себе проблем, как это было во встрече с колумбийцами, то они выйдут в финал. Аргентинцы выглядят не так уверенно, так что у них могут быть проблемы, но они должны с ними справляться.

Главный итог группового этапа Кубка Америки печальный. В Южной Америке куда-то пропали молодые таланты. Обычно на этих турнирах всегда блистали молодые игроки, которые не слишком известны в Европе, но в этот раз такого нет. Запомнился разве что 21-летний уругваец Факундо Торрес, но пока молодой форвард скорее подыгрывает партнёрам. На ведущих ролях ветераны, чьи лучшие дни давно позади. При этом если несколько лет назад почти все команды были наводнены звёздами, то сейчас этим никто не может похвастаться. Честно говоря, странная ситуация, хочется верить, что вскоре Южная Америка подарит новую россыпь различных игроков, образующих интересные самобытные команды, которые будут отчаянно сражаться на Копе.

Андрей Центров