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​Месси: «Индивидуальные достижения для меня вторичны»

04 Июля 2021, 09:06,

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высказался после победы команды над Эквадором (3:0) в четвертьфинале Кубка Америки. В этом поединке Месси отметился голом и двумя результативными передачами.

«Я всегда говорю: индивидуальные достижения для меня вторичны, мы здесь для чего-то другого. Я хочу поблагодарить команду за ту работу, которую они делают на фоне долгого нахождения без своих семей», - приводит слова Месси портал Goal.com.

В полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет против Колумбии. Матч пройдёт в ночь со вторника на среду, если говорить о московском времени.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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