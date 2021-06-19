Аргентина обыграла Уругвай

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19 Июня 2021, 09:06,
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Сборные Аргентины и Уругвая провели матч в рамках второго тура группового раунда Кубка Америки. Встреча завершилась победой «альбиселесте» со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Гвидо Родригес на 13-й минуте.
Аргентинцы набрали четыре балла и сравнялись с Чили в турнирной таблице.
Протокол игры
|(1:0) Гидо Родригес 13'
Мартинес Эмилиано • 75'Молина Науэль • Ромеро Кристиан • Отаменди Николас • Акунья Маркос • Де Пауль Родриго 90' ( Песселья Херман ( 90') • Гидо Родригес • Ло Чельсо Джовани 48' 52' ( Паласиос Эксекиэль ( 52') • Месси Лионель • Мартинес Лаутаро 52' ( Корреа Хоакин ( 52' ) • 90'Гонсалес Николас 70' ( Ди Мария Анхель ( 70')
Запасные: Монтьель Гонсало • Агуэро Серхио • Мартинес Лукас II • Тальяфико Николас • Гомес Алехандро • Паредес Леандро • Армани Франко • Муссо Хуан
Муслера Фернандо • Гонсалес Джованни 70' ( Facundo Torres ( 70') • Хименес Хосе • Годин Диего • Винья Матиас • Вальверде Федерико 84' ( Горриаран Фернандо ( 84') • Бентанкур Родриго 46' ( Нандес Найтан ( 46') • Торрейра Лукас 62' 64' ( Весино Матиас ( 64') • Де ла Крус Николас 65' ( Brian Ocampo ( 65' ) • 90'Суарес Луис • Кавани Эдинсон
Запасные: Родригес Джонатан • Кампанья Мартин • Рочет Серхио • Коатес Себастьян • Де Арраскаэта Джорджиан • Араухо Рональд • Касерес Мартин
19 июня. Стадион "Национальный (Бразилиа)" (Бразилиа).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Аргентины, Сборная Уругвая