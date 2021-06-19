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Кубок Америки (Copa America) 2021
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Аргентина обыграла Уругвай

19 Июня 2021, 09:06,

Сборные Аргентины и Уругвая провели матч в рамках второго тура группового раунда Кубка Америки. Встреча завершилась победой «альбиселесте» со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Гвидо Родригес на 13-й минуте.

Аргентинцы набрали четыре балла и сравнялись с Чили в турнирной таблице.

Протокол игры  
Аргентина 1:0 Уругвай
(1:0) Гидо Родригес 13'    
Мартинес Эмилиано   75' Молина Науэль Ромеро Кристиан Отаменди Николас Акунья Маркос Де Пауль Родриго   90' (Песселья Херман (   90') Гидо Родригес Ло Чельсо Джовани   48'   52' (Паласиос Эксекиэль (   52') Месси Лионель Мартинес Лаутаро   52' (Корреа Хоакин (   52'   90') Гонсалес Николас   70' (Ди Мария Анхель (   70')
Запасные: Монтьель Гонсало Агуэро Серхио Мартинес Лукас II Тальяфико Николас Гомес Алехандро Паредес Леандро Армани Франко Муссо Хуан
Муслера Фернандо Гонсалес Джованни   70' (Facundo Torres (   70') Хименес Хосе Годин Диего Винья Матиас Вальверде Федерико   84' (Горриаран Фернандо (   84') Бентанкур Родриго   46' (Нандес Найтан (   46') Торрейра Лукас   62'   64' (Весино Матиас (   64') Де ла Крус Николас   65' (Brian Ocampo (   65'   90') Суарес Луис Кавани Эдинсон
Запасные: Родригес Джонатан Кампанья Мартин Рочет Серхио Коатес Себастьян Де Арраскаэта Джорджиан Араухо Рональд Касерес Мартин
19 июня. Стадион "Национальный (Бразилиа)" (Бразилиа).

 

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Аргентины, Сборная Уругвая
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