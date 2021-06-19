Месси высказался о победе над сборной Уругвая

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Уругвая во втором туре группового этапа Кубка Америки-2021. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «альбиселесте».

«Победа была очень важна для нас. Этот успех добавит нам уверенности перед следующими матчами. Нужно сохранять стойкость», - гласит сообщение аргентинского футболиста в инстаграм-аккаунте.

Благодаря сегодняшней победе сборная Аргентины имеет в своем активе четыре балла. Месси и компания делят первое место с национальной командой Чили после двух проведенных туров.