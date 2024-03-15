​«Аталанта» одержала волевую победу и выбила «Спортинг»

Итальянская «Аталанта» поддержала почин «Милана» и «Ромы», прошедших дальше в Лиге Европы, и также вышла в четвертьфинал. Правда, для этого подопечным Джан Пьеро Гасперини пришлось затратить много больше нервов. После ничьей 1:1 в первом матче они пропустили первыми во второй игре - на 33-й минуте счет открыл Гонсалвеш.

Но в самом начале второго тайма Лукман после флангового навеса вколотил мяч в сетку, а через тринадцать минут Алексей Миранчук с правого фланга прострелил в штрафную на Скамакку, который в касание метров с десяти пробил точно в дальний нижний угол. Так бергамцы прошли дальше, в четвертьфинал.