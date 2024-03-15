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Лига Европы

​«Аталанта» одержала волевую победу и выбила «Спортинг»

15 Марта 2024 • 01:05 Комментировать
Аталанта
2:1
Спортинг Л

Итальянская «Аталанта» поддержала почин «Милана» и «Ромы», прошедших дальше в Лиге Европы, и также вышла в четвертьфинал. Правда, для этого подопечным Джан Пьеро Гасперини пришлось затратить много больше нервов. После ничьей 1:1 в первом матче они пропустили первыми во второй игре - на 33-й минуте счет открыл Гонсалвеш.

Но в самом начале второго тайма Лукман после флангового навеса вколотил мяч в сетку, а через тринадцать минут Алексей Миранчук с правого фланга прострелил в штрафную на Скамакку, который в касание метров с десяти пробил точно в дальний нижний угол. Так бергамцы прошли дальше, в четвертьфинал.

Протокол игры  
Аталанта2:1Спортинг Л
  33'Педру Гонсалвеш (0:1)
(1:1) Лукман Адемола46'  
(2:1) Скамакка Джанлука59'  
Муссо ХуанДжимсити БератХин ИсакКолашинац СеадХольм Эмиль  78'Баккер Митчел 46' (Дзаппакоста Давиде ( 46') Эдерсон Хонорато 64' (Де Кетеларе Шарль ( 64') Де Рон МартенМиранчук Алексей 76' (Пашалич Марио ( 76') Лукман Адемола 85' (Туре Эль Билал ( 85') Скамакка Джанлука 64' (Копмейнерс Тëн ( 64')
Запасные: Толой РафаэлРуджери МаттеоСкальвини ДжорджиоХатебур ХансКарнесекки МаркоАдопо НдариРосси Франческо
Израэль ФранкоСент-Жюст Йерри 75' (Куарежма Эдуарду ( 75') Диоманде УсманИнасиу ГонсалуЭсгаю Рикарду 61' (Катамо Джени ( 61') Матеус Рейс 62' (Сантуш Нуну II ( 62') Педру Гонсалвеш 36' (Браганса Даниэл ( 36') Юлманд МортенЭдвардс МаркусТринкан Франсишку 75' (Паулинью Жуан ( 75') Дьёкереш Виктор
Запасные: Коба КуандредиНету ЛуишКоатес СебастьянПинту ДиогуРафаэль да СильваСильва ФрансискоФреснеда Иван
14 марта. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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