​«Аталанта» одержала волевую победу и выбила «Спортинг»

Итальянская «Аталанта» поддержала почин «Милана» и «Ромы», прошедших дальше в Лиге Европы, и также вышла в четвертьфинал. Правда, для этого подопечным Джан Пьеро Гасперини пришлось затратить много больше нервов. После ничьей 1:1 в первом матче они пропустили первыми во второй игре - на 33-й минуте счет открыл Гонсалвеш.
Но в самом начале второго тайма Лукман после флангового навеса вколотил мяч в сетку, а через тринадцать минут Алексей Миранчук с правого фланга прострелил в штрафную на Скамакку, который в касание метров с десяти пробил точно в дальний нижний угол. Так бергамцы прошли дальше, в четвертьфинал.
Протокол игры
|33'Педру Гонсалвеш (0:1)
|(1:1) Лукман Адемола46'
|(2:1) Скамакка Джанлука59'
Муссо Хуан•Джимсити Берат•Хин Исак•Колашинац Сеад•Хольм Эмиль• 78'Баккер Митчел46' (Дзаппакоста Давиде (46') •Эдерсон Хонорато64' (Де Кетеларе Шарль (64') •Де Рон Мартен•Миранчук Алексей76' (Пашалич Марио (76') •Лукман Адемола85' (Туре Эль Билал (85') •Скамакка Джанлука64' (Копмейнерс Тëн (64')
Израэль Франко•Сент-Жюст Йерри75' (Куарежма Эдуарду (75') •Диоманде Усман•Инасиу Гонсалу•Эсгаю Рикарду61' (Катамо Джени (61') •Матеус Рейс62' (Сантуш Нуну II (62') •Педру Гонсалвеш36' (Браганса Даниэл (36') •Юлманд Мортен•Эдвардс Маркус•Тринкан Франсишку75' (Паулинью Жуан (75') •Дьёкереш Виктор
14 марта. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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