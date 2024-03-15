​Лукман забил быстрейший гол «Аталанты» во втором тайме за всё время выступлений в Европе

Удачно сложился для итальянской «Аталанты» ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга» - после ничьей в первом матче со счетом 1:1 «Аталанта» смогла обыграть соперника во второй встрече. Победа получилась волевой, ибо на перерыв команды уходили при минимальном преимуществе «Спортинга».

Но в самом начале второй половины встречи Адемола Лукман сравнял счет. Это случилось на 36-й секунде второй половины встречи - как оказалось, нигерийский футболист забил быстрейший гол «Аталанты» во втором тайме за все время выступлений в европейских турнирах.