Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на ответный матч Лиги Европы со «Спортингом»

Сегодня, 14 марта, «Аталанта» примет на своём поле «Спортинг» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

Первая игра между командами завершилась ничейным результатом – 1:1.

Стартовый состав «Аталанты»: Муссо (вр), Джимсити, Хин, Колашинац, Хольм, де Рон, Эдерсон, Баккер, Миранчук, Лукман, Скамакка.

Отметим, что российский полузащитник Алексей Миранчук с первых минут выйдет на поле в предстоящем поединке.

Матч «Аталанта» - «Спортинг» должен будет начаться в 23:00 по столичному времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.