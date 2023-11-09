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«Аталанта» - «Штурм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

09 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
Аталанта
...
Штурм Грац
1 1.30 X 6.00 2 10.00
Через 0 ч. -1 мин.

В Италии проходит матч четвёртого тура Лиги Европы между «Аталантой» и «Штурмом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Аталанта0:0Штурм Грац
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09 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Штурм

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