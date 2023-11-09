«Аталанта» - «Штурм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Италии проходит матч четвёртого тура Лиги Европы между «Аталантой» и «Штурмом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Аталанта - Штурм Грац
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Протокол игры
Муссо Хуан•Толой Рафаэл•Джимсити Берат•Колашинац Сеад•Дзаппакоста Давиде•Баккер Митчел•Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн•Лукман Адемола•Скамакка Джанлука
Схерпен Кьелл•Газибегович Юсуф•Аффенгрубер Давид•Вютрих Грегори•Шнегг Давид•Горенц-Станкович Йон•Лавале Димитри•Прасс Александр•Бовинг Виллиам•Влодарчик Шимон•Саркария Манприт
09 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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