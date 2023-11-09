Миранчук снова начнёт матч на скамейке «Аталанты»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вновь остался в запасе на грядущий матч бергамасков в Лиге Европы против австрийского «Штурма». Игра стартует менее чем через час в Бергамо.

Состав «Аталанты» на игру выглядит следующим образом:

Муссо, Толой (к), Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Баккер, Копмейнерс, Лукман, Скамакка.

Отметим, что «Аталанта» прямо сейчас возглавляет турнирную таблицу группы D – 7 очков. «Штурм» и лиссабонский «Спортинг» имеют по 4 балла и делят второе место. Четвёртое место – у польского «Ракува», 1 балл.

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