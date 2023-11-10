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Лига Европы

Алексей Миранчук помог «Аталанте» одолеть «Штурм»

10 Ноября 2023 • 00:56 Комментировать
Аталанта
1:0
Штурм Грац

В четвёртом туре Лиги Европы «Аталанта» играла против «Штурма». Команды нечасто били по воротам, при этом австрийцы вовсе не попадали в створ. Гости хорошо провели концовку первого тайма, вот только Шимон Влодарчик головой пробил рядом со штангой, а Димитри Лавале не попал по высоте. На 50-й минуте первая реально опасная атака соперника стала голевой, мяч метался в штрафной, пока Берат Джимсити не запустил его в сетку. Томи Хорват минимально промахнулся при ударе в правый угол ворот. Только в концовке итальянцы начали играть. Просто штурм ворот с чередой ударов. Марио Пашалич непонятно как не попал в рамку, а выстрел Эдерсона голкипер отбил ногой.

Только на 86-й минуте Алексей Миранчук получил шанс себя проявить, это пятый выход хавбека в этом сезоне. При этом он сыграл очень активно и едва не стал автором голевого паса на Пашалича, но тот попал в голкипера.

«Аталанта» с 10 очками лидирует, далее идут «Спортинг» (7), «Штурм» (4) и ЛАСК.

Протокол игры  
Аталанта1:0Штурм Грац
(1:0) Джимсити Берат50'  
Муссо ХуанТолой РафаэлДжимсити БератКолашинац СеадДзаппакоста Давиде 46' (Хатебур Ханс ( 46') Баккер Митчел 89' (Хольм Эмиль ( 89') Де Рон МартенЭдерсон ХоноратоКопмейнерс Тëн 86' (Миранчук Алексей ( 86') Лукман Адемола 62' (Муриэль Луис ( 62') Скамакка Джанлука 62' (Пашалич Марио ( 62')
Запасные: Цортеа НадирКарнесекки МаркоМендичино ЛеонардоАдопо НдариРосси ФранческоДжованни Бонфанти
Схерпен КьеллГазибегович ЮсуфАффенгрубер Давид 79' (Фусейни Мохаммед II ( 79') Вютрих ГрегориШнегг Давид  81' 86' (Данте Амаду ( 86') Бовинг Виллиам 59' (Тейшейра Брайан ( 59') Горенц-Станкович Йон  45'Лавале ДимитриПрасс АлександрСаркария МанпритВлодарчик Шимон 59' (Хорват Томи ( 59')
Запасные: Гргич ЛеонБоркович АлександарОби ТимотиМарич ЛукаСеррано ХавьерШтуклер Самуэль
09 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Аталанта Штурм Алексей Миранчук ещё теги

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