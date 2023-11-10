Алексей Миранчук помог «Аталанте» одолеть «Штурм»

В четвёртом туре Лиги Европы «Аталанта» играла против «Штурма». Команды нечасто били по воротам, при этом австрийцы вовсе не попадали в створ. Гости хорошо провели концовку первого тайма, вот только Шимон Влодарчик головой пробил рядом со штангой, а Димитри Лавале не попал по высоте. На 50-й минуте первая реально опасная атака соперника стала голевой, мяч метался в штрафной, пока Берат Джимсити не запустил его в сетку. Томи Хорват минимально промахнулся при ударе в правый угол ворот. Только в концовке итальянцы начали играть. Просто штурм ворот с чередой ударов. Марио Пашалич непонятно как не попал в рамку, а выстрел Эдерсона голкипер отбил ногой.

Только на 86-й минуте Алексей Миранчук получил шанс себя проявить, это пятый выход хавбека в этом сезоне. При этом он сыграл очень активно и едва не стал автором голевого паса на Пашалича, но тот попал в голкипера.

«Аталанта» с 10 очками лидирует, далее идут «Спортинг» (7), «Штурм» (4) и ЛАСК.