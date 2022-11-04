Головин прокомментировал выход «Монако» в плей-офф ЛЕ

Полузащитник сборной России Александр Головин, выступающий на клубном уровне за французский «Монако», высказался о выходе своей команды в плей-офф Лиги Европы. В матче заключительного тура групповой стадии монегаски на своем поле разгромили «Црвену Звезду» со счетом 4:1.

«Всегда приятно решить задачу. В заключительном матче нас устраивала только победа, и мы ее уверенно добились. Поэтому в целом от группового турнира, конечно, позитивные эмоции», - приводит слова россиянина «Чемпионат».

Жеребьевка стадии плей-офф Лиги Европы состоится в швейцарском городе Ньон в понедельник, 7 ноября.