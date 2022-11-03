Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман определился с заявкой команды на поединок шестого тура группового раунда Лиги Европы против белградской «Црвены Звезды». Как сообщает клубная пресс-служба, российский полузащитник Александр Головин включен в список футболистов, которые могут сыграть в предстоящей встрече.

Поединок «Монако» - «Црвена Звезда» состоится сегодня, 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева занимают второе место в группе Н, а гости располагаются на последней позиции.