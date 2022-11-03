Хет-трик Фолланда позволил «Монако» разгромить «Црвену Звезду»

«Монако» принимал «Црвену Звезду» в надежде на победу, которая позволила бы занять второе место в группе Лиги Европы. Уже в самом дебюте после ошибки голкипера сербов Кевин Фолланд головой переправил мяч в сетку. Виссам Бен-Йеддер удвоил счет, но все же из офсайда. Но все же представители Лиги 1 забили, и снова после ошибки обороны мяч оказался у Фолланда, который сегодня не прощал гостей. Сразу после перерыва удар Александра Головина в свои ворота в падении подправил Милан Родич. Сербы забили гол престижа, Гелор Канга реализовал пенальти. Александр Пешич, казалось, вернул интригу, но его результативный удар отменили - вне игры. Головина сняли с игры на 85-й минуте, и тут же Фолланд забил третий мяч.

«Монако» занял второе место, соперник - последнее.

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