Луческу высказался о четвёртом поражении «Динамо» в Лиге Европы

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу дал комментарий после встречи с французским «Ренном» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Матч завершился поражением украинской команды со счетом 0:1.

«Мы играли против сильного соперника, который отлично усилился летом. У «Ренна» около 15 игроков одного уровня с ценой 20-25 миллионов евро. И они действительно стоят этих денег. Уверен, что в этом сезоне «Ренн» станет вторым в чемпионате Франции после «ПСЖ», - передает слова румынского специалиста пресс-служба киевского клуба.

Вчерашняя неудача стала для динамовцев четвертой подряд в Лиге Европы. Киевский клуб занимает последнее место в своей группе.