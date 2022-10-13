Киевское «Динамо» переписывает свою историю, проиграв и в четвёртом туре Лиги Европы

Киевское «Динамо» отличается стабильностью результатов в Лиге Европы. Команда Мирчи Луческу проиграла и в четвертом туре, снова с разницей в один мяч. Правда, если в прошлой встрече с «Ренном» украинцы уступили перед финальным свистком после привоза Дениса Попова, то сегодня накосячил его сменщик Александр Сирота, упустивший Кристофера Вуха при подаче углового на 48-й минуте. В остальном у динамовцев ничего не получалось впереди при всего трех ударах по воротам. Соперник был гораздо активнее, но также супермоментов больше не имел.
0:1, «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф, а французы, наоборот, уже там.
Протокол игры
|48'Вух Кристофер (0:1)
Нещерет Руслан•Тымчик Александр 53'77' (Караваев Александр (77') •Забарный Илья•Сирота Александр•Дубинчак Владислав66' (Вивчаренко Костянтин (66') •Буяльский Виталий•Сидорчук Сергей•Шепелев Владимир70' (Андриевский Александр (70') •Цыганков Виктор•Беседин Артём 45'66' (Кабаев Владислав (66') •Гармаш Денис66' (Ванат Владислав (66') 90'
Манданда Стив•Ассиньон Лоренс•Вух Кристофер•Теате Артур•Мелинг Биргер•Буриго Бенжамен 24'84' (Трюффер Адриен (84') •Угочукву Лесли•Майер Ловро•Дуэ Дезире 70'73' (Гуйри Амин (73') •Мюинга Арно73' (Тэт Флавьен (73') •Террье Мартен66' (Сулемана Камалдин (66')
13 октября. Стадион "Маршал Йозеф Пилсудски".
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