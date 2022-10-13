Киевское «Динамо» переписывает свою историю, проиграв и в четвёртом туре Лиги Европы

Киевское «Динамо» отличается стабильностью результатов в Лиге Европы. Команда Мирчи Луческу проиграла и в четвертом туре, снова с разницей в один мяч. Правда, если в прошлой встрече с «Ренном» украинцы уступили перед финальным свистком после привоза Дениса Попова, то сегодня накосячил его сменщик Александр Сирота, упустивший Кристофера Вуха при подаче углового на 48-й минуте. В остальном у динамовцев ничего не получалось впереди при всего трех ударах по воротам. Соперник был гораздо активнее, но также супермоментов больше не имел.

0:1, «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф, а французы, наоборот, уже там.