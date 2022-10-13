«Фенербахче» и «Ренн» – участники плей-офф Лиги Европы от группы B

Турецкий «Фенербахче» и французский «Ренн» будут участниками плей-офф Лиги Европы – 2022/2023 от группы B.

После четырёх туров коллективы обыграли киевское «Динамо» и АЕК из Ларнаки, а также разделили очки в очном поединке. На счету обеих команд по десять набранных баллов, что является недосягаемым показателем для идущего на третьем месте кипрского клуба. Отметим, что АЕК обыграл «Динамо».

«Фенербахче» и «Ренн» присоединились к «Арсеналу», «Фрайбургу» и «Бетису», а итоговую классификацию команды, скорее всего, определят в очном поединке в Турции через две недели.

