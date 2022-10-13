Курьёзный гол помог «Арсеналу» ещё раз обыграть «Будё-Глимт»

«Арсенал» продолжает побеждать на всех фронтах, и в матчах Лиги Европы также. В противостоянии с «Будё-Глимтом» в гостях «канониры» снова набрали очки по максимуму. Моментов было не так много, попаданий в створ вообще по минимуму. И если норвежцы транжирили шансы, то соперник добыл победу в середине первого тайма. Букайо Сака пробил по воротам Никиты Хайина, попал в защитника, и мяч после отскока в голову форварда все же влетел в сетку - 1:0.

«Канониры» набрали 9 очков в трех матчах и лидируют.