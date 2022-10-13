Курьёзный гол помог «Арсеналу» ещё раз обыграть «Будё-Глимт»

«Арсенал» продолжает побеждать на всех фронтах, и в матчах Лиги Европы также. В противостоянии с «Будё-Глимтом» в гостях «канониры» снова набрали очки по максимуму. Моментов было не так много, попаданий в створ вообще по минимуму. И если норвежцы транжирили шансы, то соперник добыл победу в середине первого тайма. Букайо Сака пробил по воротам Никиты Хайина, попал в защитника, и мяч после отскока в голову форварда все же влетел в сетку - 1:0.
«Канониры» набрали 9 очков в трех матчах и лидируют.
Протокол игры
|48'Вух Кристофер (0:1)
Нещерет Руслан•Тымчик Александр 53'77' (Караваев Александр (77') •Забарный Илья•Сирота Александр•Дубинчак Владислав66' (Вивчаренко Костянтин (66') •Буяльский Виталий•Сидорчук Сергей•Шепелев Владимир70' (Андриевский Александр (70') •Цыганков Виктор•Беседин Артём 45'66' (Кабаев Владислав (66') •Гармаш Денис66' (Ванат Владислав (66')
Манданда Стив•Ассиньон Лоренс•Вух Кристофер•Теате Артур•Мелинг Биргер•Буриго Бенжамен 24'84' (Трюффер Адриен (84') •Угочукву Лесли•Майер Ловро•Дуэ Дезире 70'73' (Гуйри Амин (73') •Мюинга Арно73' (Тэт Флавьен (73') •Террье Мартен66' (Сулемана Камалдин (66')
13 октября. Стадион "Маршал Йозеф Пилсудски".
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