Иммобиле стал лучшим бомбардиром «Лацио» в еврокубках

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром столичного клуба в рамках еврокубков.

Забив в ворота австрийского «Штурма», чемпион Европы – 2020 отправил 21-й гол в европейских соревнованиях. Предыдущим рекордсменом «орлов» был Филиппо Индзаги, достижение которого сегодня и превзошёл Иммобиле.

К середине второго тайма подопечные Маурицио Сарри не могут в родных стенах обыграть «Штурм». Счёт матча – 1:1. В случае сохранения такого исхода у каждого коллектива в группе F после четвёртого тура будет по пять баллов. Напомним, что в этом квартете также выступают «Фейеноорд» и «Митьюлланд».

