Сарри отреагировал на рекорд Иммобиле

Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри высказался о бомбардирском достижении нападающего команды Чиро Иммобиле. Форвард стал лучшим голеадором «орлов» в еврокубках.

«Иммобиле – скромный парень. На поле он просто невероятен, а за пределами стадиона ведет себя как простой человек. Этот футболист очень важен для нашего клуба и болельщиков», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в матче групповой стадии Лиги Европы (2:2) Иммобиле отметился голом с пенальти. Этот мяч стал для него 21-м за «Лацио» в еврокубках.

Предыдущим рекордсменом столичного клуба был Симоне Индзаги, на счету которого 20 забитых мячей.