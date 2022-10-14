Сарри: «Судья не справился со своей задачей»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал работу судьи в матче Лиги Европы против «Штурма» (2:2).

«Сегодня судья не справился со своей задачей, он всех раздражал, – прокомментировал наставник римлян решение рефери удалить Мануэля Лаццари перед перерывом. – Мы достойно провели первый тайм, создали много моментов и вышли вперёд, но напряжённый график не мог не сказаться – мы играем каждые три дня», – рассказал в интервью Sky Sport Italia Сарри.

«Лацио» занимает третью строчку в своём квартете, при этом у всех команд равное количество очков – по пять. Первое место остаётся за «Фейеноордом», имеющим лучшую разницу голов.