Тренер «Монако» подвёл итоги матча с «Трабзонспором»

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Монако» на своем поле отпраздновал победу над турецким «Трабзонспором» со счетом 3:1. Об этом результате высказался главный тренер французского коллектива Филипп Клеман.

«Монако» проявил характер и стойкость в этой встрече. Однако я недоволен тем, что мы не смогли сохранить в неприкосновенности свои ворота. Но такое случается. В целом, команда показала хорошую игру. Также было важно предоставить игровое время футболистам, которые редко выходят на поле», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

После трех туров монегаски с шестью очками занимают второе место в группе Н.