Головин помог «Монако» разобраться с «Трабзонспором»

Судьбу матча Лиги Европы «Монако» - «Трабзонспор» предопределил момент на 11-й минуте, когда Максим Лопес ногой в падении ударил по лицу противника и вскоре был удален. До перерыва Виссам Бен-Йеддер отметился дублем с игры и пенальти. На 55-й минуте отличился Аксель Дисаси, а гол престижа у гостей на счету Тасоса Бакасетаса - 3:1.
Александр Головин провел на поле 75 минут.
Протокол игры
|(1:0) Бен-Йеддер Виссам14'
|(2:0) Бен-Йеддер Виссам45'
|(3:0) Дисаси Аксель55'
|72'Бакасетас Тасос (3:1)
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон 22'65' (Марипан Гильермо (65') •Дисаси Аксель•Бадьяшиль Бенуа•Кайо Энрике•Дьятта Крепен• 74'Камара Мохамед VII65' (Лукас Жан (65') •Фофана Юссуф•Головин Александр73' (Минамино Такуми (73') •Бен-Йеддер Виссам57' (Боаду Мирон (57') •Эмболо Брель57' (Фолланд Кевин (57')
Чакыр Угурджан•Стрюгер-Ларсен Йенс•Бартра Марк•Денсвил Стефано• 4'Элмалы Эврен Эрен•Гамшик Марек56' (Бакасетас Тасос (56') •Сиопис Манолис73' (Эмюр Абдулкадир (73') •Трезеге73' (Джанини Жорже (73') •Языджи Юсуф56' (Бозок Умут (56') •Барди Энис•Макси Гомес 11'
06 октября. Стадион "Луи II".
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