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Лига Европы

Головин помог «Монако» разобраться с «Трабзонспором»

06 Октября 2022 • 21:42 Комментировать
Монако
3:1
Трабзонспор
окончен

Судьбу матча Лиги Европы «Монако» - «Трабзонспор» предопределил момент на 11-й минуте, когда Максим Лопес ногой в падении ударил по лицу противника и вскоре был удален. До перерыва Виссам Бен-Йеддер отметился дублем с игры и пенальти. На 55-й минуте отличился Аксель Дисаси, а гол престижа у гостей на счету Тасоса Бакасетаса - 3:1.

Александр Головин провел на поле 75 минут.

Протокол игры  
Монако3:1Трабзонспор
(1:0) Бен-Йеддер Виссам14'  
(2:0) Бен-Йеддер Виссам45'  
(3:0) Дисаси Аксель55'  
  72'Бакасетас Тасос (3:1)
Нюбель АлександрСкардовелли Вандерсон  22' 65' (Марипан Гильермо ( 65') Дисаси АксельБадьяшиль БенуаКайо ЭнрикеДьятта Крепен  74'Камара Мохамед VII 65' (Лукас Жан ( 65') Фофана ЮссуфГоловин Александр 73' (Минамино Такуми ( 73') Бен-Йеддер Виссам 57' (Боаду Мирон ( 57') Эмболо Брель 57' (Фолланд Кевин ( 57')
Запасные: Якобс ИсмаилЖелсон МартиньшСарр МалангМатазо ЭлиоДидийон ТомасАклиоче Махнес
Чакыр УгурджанСтрюгер-Ларсен ЙенсБартра МаркДенсвил Стефано  4'Элмалы Эврен ЭренГамшик Марек 56' (Бакасетас Тасос ( 56') Сиопис Манолис 73' (Эмюр Абдулкадир ( 73') Трезеге 73' (Джанини Жорже ( 73') Языджи Юсуф 56' (Бозок Умут ( 56') Барди ЭнисМакси Гомес  11'
Запасные: Хасполат ДогуканГбамен Жан-ФилиппУго ВиторЭрдоган ЮсуфЮнювар НаджиТепе МухамметТюркмен ХюсейинMontasser Lahtimi
06 октября. Стадион "Луи II".

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1:0. Гол Виссама Бен-Йеддера (видео). Лига Европы. Футбол
1:0. Гол Виссама Бен-Йеддера (видео). Лига Европы. Футбол
2:0. Гол Виссама Бен-Йеддера с пенальти (видео). Лига Европы. Футбол
2:0. Гол Виссама Бен-Йеддера с пенальти (видео). Лига Европы. Футбол
3:0. Гол Акселя Дисаси (видео). Лига Европы. Футбол
3:0. Гол Акселя Дисаси (видео). Лига Европы. Футбол
3:1. Гол Анастасиоса Бакасетаса (видео). Лига Европы. Футбол
3:1. Гол Анастасиоса Бакасетаса (видео). Лига Европы. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига Европы. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига Европы. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Трабзонспор Александр Головин
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