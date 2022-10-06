Головин помог «Монако» разобраться с «Трабзонспором»

Судьбу матча Лиги Европы «Монако» - «Трабзонспор» предопределил момент на 11-й минуте, когда Максим Лопес ногой в падении ударил по лицу противника и вскоре был удален. До перерыва Виссам Бен-Йеддер отметился дублем с игры и пенальти. На 55-й минуте отличился Аксель Дисаси, а гол престижа у гостей на счету Тасоса Бакасетаса - 3:1.

Александр Головин провел на поле 75 минут.

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