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Лига Европы

Дисаси: «Удаление очень помогло «Монако» в матче с «Трабзонспором»

07 Октября 2022 • 07:40 Комментировать
Монако
3:1
Трабзонспор
окончен

Защитник «Монако» Аксель Дисаси высказался о победе над турецким «Трабзоспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Монегаски одолели соперника со счетом 3:1.

«Нам было важно забыть о неудачном результате в предыдущем туре. И у нас это получилось. Мы смогли забить первыми, и это вселило в команду уверенность. Удаление в составе соперника сильно нам помогло», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Французский коллектив, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, набрал шесть очков и занимает второе место в таблице квартета Н.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Трабзонспор Аксель Дисаси
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