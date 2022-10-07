Дисаси: «Удаление очень помогло «Монако» в матче с «Трабзонспором»

Защитник «Монако» Аксель Дисаси высказался о победе над турецким «Трабзоспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Монегаски одолели соперника со счетом 3:1.

«Нам было важно забыть о неудачном результате в предыдущем туре. И у нас это получилось. Мы смогли забить первыми, и это вселило в команду уверенность. Удаление в составе соперника сильно нам помогло», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Французский коллектив, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, набрал шесть очков и занимает второе место в таблице квартета Н.