Матч «Омонии» и «Шерифа» в Лиге Европы прервали из-за брошенного в лайнсмена стакана

«Шериф» удачно начал свою кампанию в Лиге Европы, переиграв на Кипре местную «Омонию». Однако ход матча был далеко не безоблачным - так, в начале второй половины встречи арбитру даже пришлось прервать игру на несколько минут, это случилось из-за пенальти в ворота хозяев поля, на что киприоты отреагировали по-хулигански, начав забрасывать поле мелкими предметами.

В словенского лайсмена попали стаканом (к счастью, не стеклянным), после чего главный арбитр прервал на несколько минут встречу. В итоге она закончилась со счетом 3:0 в пользу тираспольского клуба, который стал лидером своей группы и в следующем туре сыграет с «Манчестер Юнайтед».