«Шериф» на выезде разгромил «Омонию»

«Шериф» здорово начал групповой турнир Лиги Европы. В гостях у «Омонии» команда из Молдовы очень уверенно победила. Уже на второй минуте Ибрагим Аканби открыл счет. Успех был развит во втором тайме. Айяйи Атьемвен отличился с пенальти, а Мухамед Диоп - с игры. «Омония» забила гол престижа, но его отменили.
Протокол игры
|2'Аканби Ибрагим (0:1)
|55'Атьемвен Айяйи (0:2)
|76'Мухамед Диоп (0:3)
Фабиано Фрейтас46' (Узохо Фрэнсис (46') •Милетич Неманья•Ланг Адам• 54'Панайоту Николас•Мэтьюз Адам•Лекьякс Ян•Баркер Брэндон73' (Ансарифард Карим (73') •Кассама Морету73' (Папулис Фотис (73') •Харалампус Харалампос82' (Кусулос Янис (82') •Дискеруд Миккел•Бруно V81' (Безус Роман (81') 86'
08 сентября. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).
Бан пользователя