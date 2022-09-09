«Шериф» на выезде разгромил «Омонию»

«Шериф» здорово начал групповой турнир Лиги Европы. В гостях у «Омонии» команда из Молдовы очень уверенно победила. Уже на второй минуте Ибрагим Аканби открыл счет. Успех был развит во втором тайме. Айяйи Атьемвен отличился с пенальти, а Мухамед Диоп - с игры. «Омония» забила гол престижа, но его отменили.