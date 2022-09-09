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Лига Европы

«Шериф» на выезде разгромил «Омонию»

 
09 Сентября 2022 • 00:07 Комментировать
Омония
0:3
Шериф
окончен

«Шериф» здорово начал групповой турнир Лиги Европы. В гостях у «Омонии» команда из Молдовы очень уверенно победила. Уже на второй минуте Ибрагим Аканби открыл счет. Успех был развит во втором тайме. Айяйи Атьемвен отличился с пенальти, а Мухамед Диоп - с игры. «Омония» забила гол престижа, но его отменили.

Протокол игры  
Омония0:3Шериф
  2'Аканби Ибрагим (0:1)
  55'Атьемвен Айяйи (0:2)
  76'Мухамед Диоп (0:3)
Фабиано Фрейтас 46' (Узохо Фрэнсис ( 46') Милетич НеманьяЛанг Адам  54'Панайоту НиколасМэтьюз АдамЛекьякс ЯнБаркер Брэндон 73' (Ансарифард Карим ( 73') Кассама Морету 73' (Папулис Фотис ( 73') Харалампус Харалампос 82' (Кусулос Янис ( 82') Дискеруд МиккелБруно V 81' (Безус Роман ( 81'  86')
Запасные: Баширу ФуадЛойзу ЛойзосПсалтис ПарисЗахариу ПанайотисПанайи КостасКицос ФотисЮсте Эктор
Коваль МаксимЗохури АрмельКики ГабиРаделич СтепанКпозо ПатрикМухамед ДиопКиабу МуссаБадоло СедрикУаттара АбуАтьемвен Айяйи  56' 74' (Мудасиру Салифу ( 74'  89') Аканби Ибрагим  8'
Запасные: Визеу ФелипеГедес РенанМумуни АбдулЖозе ВиторПащенко АлександрЭрон
08 сентября. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).

 

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окончен Лацио 4:2 Фейеноорд
окончен Фрайбург 2:1 Карабах 1.38 4.90 8.00
окончен Омония 0:3 Шериф 2.25 3.20 3.35
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