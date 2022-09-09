Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Ван Нистелрой недоволен ничьей с командой Хайкина

 
09 Сентября 2022 • 08:23 Комментировать
ПСВ
1:1
Будё-Глимт
окончен

Наставник голландского клуба ПСВ Руд ван Нистелрой пообщался с журналистами после матча с норвежским «Будё-Глимт» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы очень хотели победить, но в итоге наш голкипер сделал два потрясающих сейва и спас ничью. Но все равно мне обидно, что набрали только один балл. Парни отдали все силы на поле», - передает слова голландского специалиста пресс-служба УЕФА.

В рамках второго тура групповой стадии еврокубка ПСВ на выезде встретится с лондонским «Арсеналом», а «Будё-Глимт» на своем поле примет швейцарский «Цюрих».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Руд Ван Нистелрой Будё-Глимт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
08:23 · Лига Европы
Ван Нистелрой недоволен ничьей с командой Хайкина
07:01 · Лига Европы
Украина вплотную подобралась к России в таблице коэффициентов УЕФА
06:24 · Лига Европы
Подопечный Черчесова претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
05:39 · Лига Европы
Булыкин похвалил Головина
05:21 · Лига Европы
После поражения от «Реал Сосьедада» «Манчестер Юнайтед» отменил пресс-конференцию тен Хага
03:53 · Лига Европы
Черчесов прокомментировал успех «Ференцвароша»
03:14 · Лига Европы
«Реал Сосьедад» - седьмая испанская команда, выигравшая на «Олд Траффорд» 2
02:44 · Англия. Премьер-лига
Роналду нанёс всего два удара в створ в текущем сезоне 2
02:38 · Лига Европы
Моуринью: «Несправедливое поражение» 1
00:49 · Лига Европы
Сарри рассказал о проблемах с настроем у игроков «Лацио» после победы над «Фейеноордом»
00:12 · Англия. Премьер-лига
Роналду получил худшую оценку в матче «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» 6
00:07 · Лига Европы
«Шериф» на выезде разгромил «Омонию»
00:05 · Лига Европы
«Ференцварош» одолел «Трабзонспор», играя с 16-й минуты вдесятером
00:02 · Лига Европы
Головин заработал победный пенальти в матче против «Црвены Звезды»
08 Сентября
23:58 · Лига Европы
«Карабах» бился на равных, но проиграл «Фрайбургу»
Все новости
Рекомендуем