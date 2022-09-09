Ван Нистелрой недоволен ничьей с командой Хайкина

Наставник голландского клуба ПСВ Руд ван Нистелрой пообщался с журналистами после матча с норвежским «Будё-Глимт» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы очень хотели победить, но в итоге наш голкипер сделал два потрясающих сейва и спас ничью. Но все равно мне обидно, что набрали только один балл. Парни отдали все силы на поле», - передает слова голландского специалиста пресс-служба УЕФА.

В рамках второго тура групповой стадии еврокубка ПСВ на выезде встретится с лондонским «Арсеналом», а «Будё-Глимт» на своем поле примет швейцарский «Цюрих».