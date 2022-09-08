Хайкин помог «Будё-Глимту» не проиграть на выезде ПСВ

На старте сезона в Лиге Европы «Будё-Глимт» гостил у ПСВ. Голландцы доминировали, но пропустили на 44-й минуте от Альберта Грёнбека. Коди Гакпо отыграл гандикап после перерыва - 1:1. Голкипер норвежцев Никита Хайкин парировал шесть ударов по своим воротам.
Протокол игры
|44'Грёнбек Альберт (0:1)
|(1:1) Гакпо Коди62'
Бенитес Вальтер•Мвене Филлипп•Тезе Джордан•Обиспо Армандо•Макс Филипп•Веерман Йоэй•Симонс Хави• 90'Сангаре Ибрахим•Сайбари Исмаэль62' (Савио III (62') •Вертессен Йорбе62' (Эль-Гази Анвар (62') •Гакпо Коди 56'
Хайкин Никита• 90'Сампстед Альфонс•Лоде Мариус70' (Амундсен Исак (70') • 74'Хейбротен Мариус•Вембангомо Брис•Ветлесен Уго•Берг Патрик• 48'Салтнес Ульрик•Мугиша Джоэл•Эспейор Рунар58' (Сальвесен Ларс-Йорген (58') •Грёнбек Альберт
08 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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