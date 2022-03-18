Тренер «Порту» о вылете из Лиги Европы: Мы проиграли это противостояние ещё в первом матче

Рулевой «Порту» Сержиу Консейсау в разговоре с журналистами не скрывал разочарования после вылета своей команды из Лиги Европы от французского «Лиона».

Консейсау сказал, что его подопечные в ответном матче действовали очень неплохо, но добиться необходимого результата всё же не сумели. Тренер «Порту» отметил, что его команда проиграла это противостояние ещё в первом матче на «Драгау». Сержиу добавил, что поздравляет «Лион» с выходом в следующий раунд плей-офф.

Напомним, что «Лион» по сумме двух матчей переиграл «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.