Скаутам «Юнайтед» понравилась игра Муссы Дембеле

Скауты «Манчестер Юнайтед» оказались довольны увиденным в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Сообщается, что нападающий «Лиона» Мусса Дембеле произвел на них хорошее впечатление.

Дембеле понадобилось всего 13 минут, чтобы поразить ворота «Порту». Нападающий помог своему клубу пройти в следующий раунд турнира.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» всерьез нацелен приобрести нападающего «Лиона», чтобы найти замену стареющему Кавани.

«Контракт Эдисона истекает летом и клубу нужен более молодой центральный нападающий. Это очевидно. Я думаю, что все об этом знают», - сказал главный тренер «Юнайтед» Ральф Рангник.

Трансферная стоимость Дембеле оценивается в 17 миллионов евро.