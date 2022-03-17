Скауты «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» просмотрят Муссу Дембеле в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» отправили скаутов для просмотра нападающего «Лиона» Мусса Дембеле во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Порту».

Текущий контракт Дембеле истекает в 2023 году. Это означает, что этим летом у «Лиона» будет последний шанс получить за футболиста хорошие деньги.

Foot Mercato сообщает, что Дембеле находится в шорт-листе «Юнайтед» на будущее летнее трансферное окно.

В Лиге 1 Нападающий провел 20 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценкам Transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.