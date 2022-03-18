«Лион» удержал ничью с «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

«Лион» после победы в Португалии над «Порту» открыл счёт в домашнем поединке. Гости нашли в себе силы сравнять счёт, но этого им не хватило даже для того6 чтобы перевести поединок в овертайм.

В первом матче в гостях «Лион» обыграл «Порту», и накануне ответной встречи чувствовал себя довольно уверенно. С другой стороны, счёт 1:0 не гарантировал «ткачам» совсем уж спокойной жизни.

Матч начался в невысоком темпе, обе команды явно не стремились форсировать события. Такой ход игры оказался на руку хозяевам, которые смогли открыть счёт в дебюте встречи. Дюбуа на правом фланге в центре поля сместился к середине и сделал передачу вперёд на ход Дембеле. Нападающий поставил спину защитнику, вошёл в штрафную и пробил точно в дальний угол.

«Порту» мог быстро отыграться, когда Акино Пепе пробил с линии штрафной. Однако Лопеш в красивом прыжке смог парировать этого удара, хотя случился рикошет, слегка изменивши траекторию полёта мяча. «Лион» же вскоре мог увеличить счёт усилиями той же парочки. Дюбуа навесил справа, а Дембеле головой пробил чуть выше.

«Порту» не сдавался и сумел сравнять счёт по ходу первого тайма. «Лион» атаковал, потерял мяч, и португальцы провели быструю контратаку «четыре в три». Акино Пепе протащил мяч к штрафной, сделал передачу направо Виейра, а сам побежал в район одиннадцатиметровой отметки, откуда слёта пробил в цель после навеса партнера.

«Лион» чуть оживился после пропущенного мяча, провёл несколько атак, но ничего опасного создать не смог. На перерыв команды так и ушли при равном счёте. Начало второго тайма получилось равным – оба коллектива не рисковали и не включали скорости. Казалось, что «Лион» берег преимущество, а «Порту» выжидал.

Время шло, а португальцы не увеличивали скорости. Более того, в середине второй половины французы могли забить сами. Пакета красиво покатил мяч за спины защитникам, и Дембеле вышел на рандеву с вратарем, но переиграть Кошту в ближнем бою не смог. После этого «драконы» всё же стали включать скорости и забирать мяч себе. За десять минут до конца основного ветеран Пепе едва не забил, но его удар с окружности около штрафной оказался чуть неточным. Затем после углового Урибе головой пробил выше.

В компенсированное время у «Порту» был шанс перевести поединок в овертайм, но после скидки Пепе Витиньо с нескольких метров не смог пробить, а просто покатил мяч в руки Лопешу. В итоге матч так и завершился миром.

В пятницу в Ньоне состоится жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы, и «Лион» узнает своих соперников. «Порту» же теперь может сосредоточиться на чемпионате Португалии, где лидирует.

Роман Андреев