Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Лион» удержал ничью с «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

18 Марта 2022 • 00:56 Комментировать
Лион
1:1
Порту
окончен

«Лион» после победы в Португалии над «Порту» открыл счёт в домашнем поединке. Гости нашли в себе силы сравнять счёт, но этого им не хватило даже для того6 чтобы перевести поединок в овертайм.

Протокол игры  
Лион 1:1Порту
(1:0) Дембеле Мусса II13'   
  27'Пепе VI (1:1)
Лопеш АнтониДюбуа Лео   61'Мендес ТьягоЛюкеба КастеллоЭмерсон ПалмиериКакере Максанс   83'Н'Домбеле ТангайФевр Ромен  66' (Кадевере Тино (  66') Пакета ЛукасЭкамби Карл ТокоДембеле Мусса II  66' (Ауа Уссем (  66')
Запасные: Кейта ХабибДенайер ДжейсонБоннви КейнДа Сильва ДамьенПоллерсбек ЮлианРен-Аделед ЖеффМилагрес ЭнрикеГюсто МалоБаркола Бредли
Кошта ДиогуКошта Бруну  57' (Урибе Матеус (  57') Пепе КеплерМ'Бемба ШансельЗанузи ЗайдуЭустакиу Стефен   18'  57' (Мариу Жоау III (  57') Груйич Марко  79' (Витинью II (  79') Пепе VIВиейра ФабиуГалено Вандерсон  75' (Тареми Мехди (  75') Мартинес Антонио III  75' (Эванилсон (  75'   82')
Запасные: Кардозу ФабиуСемеду РубенМарчесин АгустинРамош КлаудиуФернандес ФрансискоGoncalo BorgesВенделл Боргес
17 марта. Стадион "Гроупама Арена".

В первом матче в гостях «Лион» обыграл «Порту», и накануне ответной встречи чувствовал себя довольно уверенно. С другой стороны, счёт 1:0 не гарантировал «ткачам» совсем уж спокойной жизни.

Матч начался в невысоком темпе, обе команды явно не стремились форсировать события. Такой ход игры оказался на руку хозяевам, которые смогли открыть счёт в дебюте встречи. Дюбуа на правом фланге в центре поля сместился к середине и сделал передачу вперёд на ход Дембеле. Нападающий поставил спину защитнику, вошёл в штрафную и пробил точно в дальний угол.

«Порту» мог быстро отыграться, когда Акино Пепе пробил с линии штрафной. Однако Лопеш в красивом прыжке смог парировать этого удара, хотя случился рикошет, слегка изменивши траекторию полёта мяча. «Лион» же вскоре мог увеличить счёт усилиями той же парочки. Дюбуа навесил справа, а Дембеле головой пробил чуть выше.

«Порту» не сдавался и сумел сравнять счёт по ходу первого тайма. «Лион» атаковал, потерял мяч, и португальцы провели быструю контратаку «четыре в три». Акино Пепе протащил мяч к штрафной, сделал передачу направо Виейра, а сам побежал в район одиннадцатиметровой отметки, откуда слёта пробил в цель после навеса партнера.

«Лион» чуть оживился после пропущенного мяча, провёл несколько атак, но ничего опасного создать не смог. На перерыв команды так и ушли при равном счёте. Начало второго тайма получилось равным – оба коллектива не рисковали и не включали скорости. Казалось, что «Лион» берег преимущество, а «Порту» выжидал.

Время шло, а португальцы не увеличивали скорости. Более того, в середине второй половины французы могли забить сами. Пакета красиво покатил мяч за спины защитникам, и Дембеле вышел на рандеву с вратарем, но переиграть Кошту в ближнем бою не смог. После этого «драконы» всё же стали включать скорости и забирать мяч себе. За десять минут до конца основного ветеран Пепе едва не забил, но его удар с окружности около штрафной оказался чуть неточным. Затем после углового Урибе головой пробил выше.

В компенсированное время у «Порту» был шанс перевести поединок в овертайм, но после скидки Пепе Витиньо с нескольких метров не смог пробить, а просто покатил мяч в руки Лопешу. В итоге матч так и завершился миром.

В пятницу в Ньоне состоится жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы, и «Лион» узнает своих соперников. «Порту» же теперь может сосредоточиться на чемпионате Португалии, где лидирует.

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Порту
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Байер Л 0:1 Аталанта 2.35 3.65 2.90
окончен Монако 1:1 Брага 1.47 4.60 6.70
окончен Галатасарай 1:2 Барселона 8.00 4.90 1.40
окончен Црвена Звезда 2:1 Глазго Рейнджерс 1.98 3.65 3.75
Идет 96 минута Айнтрахт Фр 0:1 Бетис 2.10 3.80 3.20
Идет 124 минута Спартак Москва 0:0 РБ Лейпциг
окончен Лион 1:1 Порту 2.25 3.65 3.05
Идет 98 минута Вест Хэм 1:0 Севилья 2.15 3.35 3.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
00:56 · Лига Европы
«Лион» удержал ничью с «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
00:41 · Лига Европы
Обамеянг – о шансах «Барселоны» в Лиге Европы: «Мы способны выйти в финал и выиграть его»
00:14 · Лига Европы
Хави впечатлен голом Педри
17 Марта
23:56 · Лига Европы
Хави: «Севилья» – фаворит Лиги Европы»
23:43 · Лига Европы
Педри считает «Барселону» фаворитом Лиги Европы
23:35 · Лига Европы
«Севилья» установила рекорд по количеству матчей в плей-офф Лиги Европы
23:26 · Лига Европы
«Аталанта» пробилась в четвертьфинал еврокубка в четвертый раз в своей истории
22:58 · Лига Европы
«Барселона» продлила серию без поражений до 11 матчей 1
22:54 · Лига Европы
Стали известны 5 команд, вышедших в 1/4 финала Лиги Европы
22:46 · Лига Европы
«Црвена Звезда» победила, но вылетела из Лиги Европы
22:41 · Лига Европы
Обамеянг - первый игрок «Барселоны» с 1987 года, забивший в двух первых гсоевых матчах в Европе за клуб
22:36 · Лига Европы
Голевая передача Головина принесла «Монако» ничью, но дальше прошла «Брага»
22:30 · Лига Европы
«Вест Хэм» — «Севилья»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
22:30 · Лига Европы
«Лион» — «Порту»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
22:30 · Лига Европы
«Айнтрахт» — «Бетис»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
Все новости
Рекомендуем