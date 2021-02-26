Сульшер: «У «Манчестер Юнайтед впереди напряжённые три недели»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пообщался с представителями СМИ после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Реалом Сосьедад» (4:0).

«У нас сплоченная команды, которая ежедневно работает над собой. Наша цель - пройти как можно дальше в турнире. До перерыва на матчи национальных сборных у нас еще 6-7 поединков. Все эти встречи очень важны, «МЮ» ждут напряженные три недели», - приводит слова норвежского тренера BBC.

«Красные дьяволы» одолели «Реал Сосьедад» по сумме двух матчей со счетом 4:0 и шагнули в 1/8 финала турнира. Жеребьевка состоится сегодня, 26-го февраля.