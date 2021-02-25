Сульшер: «Знаю Холанна и с ним общаюсь»

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25 Февраля 2021, 00:41,
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер доволен прогрессом Эрлинга Холанна в дортмундской «Боруссии». Молодой форвард был подопечным Сульшера в «Мольде».
- Когда тренируешь детей и молодых игроков, то следишь за ними. Я контактирую с Эрлингом. Здорово видеть, что он стал таким футболистом и как он работает, чтобы все время прогрессировать, - заявил Сульшер на пресс-конференции.
- Я не могу говорить о нем, потому что он принадлежит «Боруссии», и было бы неуважительно много говорить о Холанне. Но я его знаю и с ним общаюсь, - добавил Сульшер.
В текущем сезоне Холанн забил 27 голов в 25 официальных матчах.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Уле Гуннар Сульшер, Эрлинг Холанн