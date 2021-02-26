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«Манчестер Юнайтед» не забил, но прошёл дальше, «Лестер» вылетел по итогам матчей со «Славией»

26 Февраля 2021, 00:57,

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедадом» не был столь же событийным как неделю назад, когда англичане победили 4:0. Ранний пенальти для испанцев мог подарить надежду, но Микель Оярсабаль не забил мяч. Результативных ударов в итоге не было вовсе - 0:0.

«Лестер» также не забивал в игре со «Славией», что завершилось вылетом из турнира. Чехи дважды поразили чужие ворота (2:0) и прошли дальше.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад
Хендерсон Дин Уан-Биссака Аарон   46' (Туанзебе Аксел (   46') Байи Эрик Линделоф Виктор   65' Теллес Алекс Фред Сантос   40'   46' (Уильямс Брендон (   46'   49') Матич Неманья Гринвуд Мэйсон Фернандеш Бруну   46' (Рэшфорд Маркус (   46') Джеймс Дэниэл   59' (Диалло Амад (   59') Марсьяль Антони
Запасные: Магуайр Гарри Де Хеа Давид Шоу Люк Бишоп Натан Грант Ли Гелбрейт Итан
Ремиро Алехандро Горосабел Андони   47' (Баутиста Хон (   47') Субельдия Игор Модибо Саньян Муньос Айхен Субименди Мартин Гевара Андер   72' (Гуриди Хон (   72') Мерино Микель Янузай Аднан   65' (Меркеланс Мартин (   65') Исак Александр   46' (Барренечеа Андер (   46') Оярсабаль Микель   46' (Порту Кристиан (   46')
Запасные: Лопес Роберто III Урко Гонсалес Марреро Унаи Монреаль Начо
25 февраля. Стадион "Олд Траффорд".
Протокол игры  
Лестер 0:2 Славия Прага
    49' Провод Лукас (0:1)
    79' Сима Абдалла (0:2)
Шмейхель Каспер Амарти Даниэль   61' (Кастань Тимоти (   61') Эванс Джонни Сёюнджю Чаглар   84' Томас Люк Ндиди Уилфред Юндер Дженгиз   80' (Sidnei Tavares (   80') Тилеманс Юри Чодури Хамза   61' (Барнс Харви (   61'   88') Олбрайтон Марк   61' (Рикарду Перейра II (   61') Варди Джейми
Запасные: Лешаела Такгало Фухс Кристиан Флинн Шейн Якупович Элдин Менди Нампалис Уорд Дэнни II
Коларж Ондржей   90' Бах Александр Зима Давид   73' Кудела Ондрей Боржил Ян Провод Лукас   82' Громада Якуб   75' (Лингр Ондржей (   75') Сима Абдалла Станчу Николае   69' (Дорли Оскар (   69') Олайинка Питер Кухта Ян   84' (Масопуст Лукаш (   84')
Запасные: Голеш Томаш Стейскал Ян Дели Симон Траоре Ибрагим Коварж Пржемысл Вишински Денис
25 февраля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер)
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Лестер, Реал Сосьедад, Славия
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
26 Февраля 2021, 01:14

МЮ сыграл в эконом-режиме. В принципе. это ожидаемо. а далее будем смотреть. // Лестер просто опозорился. претенденты на медали в АПЛ называется.

1
Element-22
26 Февраля 2021, 01:03

адекватный в стратегическом смысле результат. жаль только, что по такой игре себя никак не могли показать Шола, Амад и остальные резервисты. а вот Марсьялю пора уже с футболом завязывать)

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