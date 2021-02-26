«Манчестер Юнайтед» не забил, но прошёл дальше, «Лестер» вылетел по итогам матчей со «Славией»

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедадом» не был столь же событийным как неделю назад, когда англичане победили 4:0. Ранний пенальти для испанцев мог подарить надежду, но Микель Оярсабаль не забил мяч. Результативных ударов в итоге не было вовсе - 0:0.

«Лестер» также не забивал в игре со «Славией», что завершилось вылетом из турнира. Чехи дважды поразили чужие ворота (2:0) и прошли дальше.