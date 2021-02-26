«Манчестер Юнайтед» не забил, но прошёл дальше, «Лестер» вылетел по итогам матчей со «Славией»

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26 Февраля 2021, 00:57,
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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедадом» не был столь же событийным как неделю назад, когда англичане победили 4:0. Ранний пенальти для испанцев мог подарить надежду, но Микель Оярсабаль не забил мяч. Результативных ударов в итоге не было вовсе - 0:0.
«Лестер» также не забивал в игре со «Славией», что завершилось вылетом из турнира. Чехи дважды поразили чужие ворота (2:0) и прошли дальше.
Протокол игры
Хендерсон Дин • Уан-Биссака Аарон 46' ( Туанзебе Аксел ( 46') • Байи Эрик • Линделоф Виктор • 65'Теллес Алекс • Фред Сантос 40' 46' ( Уильямс Брендон ( 46' ) • 49'Матич Неманья • Гринвуд Мэйсон • Фернандеш Бруну 46' ( Рэшфорд Маркус ( 46') • Джеймс Дэниэл 59' ( Диалло Амад ( 59') • Марсьяль Антони
Запасные: Магуайр Гарри • Де Хеа Давид • Шоу Люк • Бишоп Натан • Грант Ли • Гелбрейт Итан
Ремиро Алехандро • Горосабел Андони 47' ( Баутиста Хон ( 47') • Субельдия Игор • Модибо Саньян • Муньос Айхен • Субименди Мартин • Гевара Андер 72' ( Гуриди Хон ( 72') • Мерино Микель • Янузай Аднан 65' ( Меркеланс Мартин ( 65') • Исак Александр 46' ( Барренечеа Андер ( 46') • Оярсабаль Микель 46' ( Порту Кристиан ( 46')
Запасные: Лопес Роберто III • Урко Гонсалес • Марреро Унаи • Монреаль Начо
25 февраля. Стадион "Олд Траффорд".
Протокол игры
|Лестер
|0:2
|Славия Прага
|49' Провод Лукас (0:1)
|79' Сима Абдалла (0:2)
Шмейхель Каспер • Амарти Даниэль 61' ( Кастань Тимоти ( 61') • Эванс Джонни • Сёюнджю Чаглар • 84'Томас Люк • Ндиди Уилфред • Юндер Дженгиз 80' ( Sidnei Tavares ( 80') • Тилеманс Юри • Чодури Хамза 61' ( Барнс Харви ( 61' ) • 88'Олбрайтон Марк 61' ( Рикарду Перейра II ( 61') • Варди Джейми
Запасные: Лешаела Такгало • Фухс Кристиан • Флинн Шейн • Якупович Элдин • Менди Нампалис • Уорд Дэнни II
Коларж Ондржей • 90'Бах Александр • Зима Давид • 73'Кудела Ондрей • Боржил Ян • Провод Лукас • 82'Громада Якуб 75' ( Лингр Ондржей ( 75') • Сима Абдалла • Станчу Николае 69' ( Дорли Оскар ( 69') • Олайинка Питер • Кухта Ян 84' ( Масопуст Лукаш ( 84')
Запасные: Голеш Томаш • Стейскал Ян • Дели Симон • Траоре Ибрагим • Коварж Пржемысл • Вишински Денис
25 февраля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер)
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Лестер, Реал Сосьедад, Славия
МЮ сыграл в эконом-режиме. В принципе. это ожидаемо. а далее будем смотреть. // Лестер просто опозорился. претенденты на медали в АПЛ называется.
адекватный в стратегическом смысле результат. жаль только, что по такой игре себя никак не могли показать Шола, Амад и остальные резервисты. а вот Марсьялю пора уже с футболом завязывать)