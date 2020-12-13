​С кем может сыграть «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы

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13 Декабря 2020, 14:16,
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Вслед за жеребьёвкой Лиги чемпионов в начале новой недели состоится жеребьёвка Лиги Европы. Имя своего соперника узнает «Краснодар», а также другие клубы, которые пробились в 1/16 финала второго по престижности евротурнира континента.
Где и когда пройдёт жеребьёвка
Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы состоится в швейцарском Ньоне в понедельник, четырнадцатого декабря. Начало запланировано на 15:00 по московскому времени. Наше сетевое издание будет освещать процедуру жеребьёвки в режиме онлайн.
Состав корзин
Билеты в плей-офф Лиги Европы завоевали 32 команды. По обыкновению, они разделены на сеяные и несеяные. Команды, которые заняли первые места на групповой стадии, оказались сеяными, а команды, финишировавшими вторыми, стали несеяными.
Что касается восьми команд, которые перешли в Лигу Европы из Лиги чемпионов, то их разбросали по корзинам в зависимости от результатов на групповом стадии сильнейшего клубного турнира континента. «Манчестер Юнайтед» (9 очков), «Брюгге» (8), «Шахтёр» (8) и «Аякс» (7) оказались сеяными, а «Краснодар» (5), «Ред Булл Зальцбург» (4), «Динамо» Киев (4) и «Олимпиакос» (3) – несеяными.
|Сеяные
|Несеяные
|Рома
|Янг Бойз
|Арсенал
|Мольде
|Байер
|Славия
|Рейнджерс
|Бенфика
|ПСВ
|Гранада
|Наполи
|Реал Сосьедад
|Лестер
|Брага
|Милан
|Лилль
|Вильярреал
|Маккаби Тель-Авив
|Тоттенхэм
|Антверпен
|Динамо Загреб
|Вольфсбергер
|Хоффенхайм
|Црвена Звезда
|Манчестер Юнайтед
|КРАСНОДАР
|Брюгге
|Ред Булл Зальцбург
|Шахтёр
|Динамо Киев
|Аякс
|Олимпиакос
Процедура и ограничения
В процессе жеребьёвки для формирования каждой пары сначала будет вытаскиваться шарик из корзины несеяных, а затем из корзины сеяных. В этом плане всё привычно и просто. Команды, которые находятся в списке сеяных, проведут первый матч на выезде, а ответный – дома.
Что касается ограничений, то на стадии 1/16 финала Лиги Европы не могут пересечься команды из одной страны. Также не сыграют друг с другом команды, которые играли друг против друга на групповой стадии.
УЕФА продолжает разводить команды из России и Украины. По этой причине «Краснодар» не сможет получить в соперники донецкий «Шахтёр».
Варианты для «Краснодара»
«Краснодару» не хватило очков в группе Лиги чемпионов, чтобы оказаться в числе сеяных команд, поэтому команда Мурада Мусаева рискует получить очень серьёзного соперника. К числу наиболее неблагоприятных вариантов для краснодарских «быков» можно отнести встречи с «Миланом», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».
Что касается благоприятных вариантов, то здесь выделяются обидчики ЦСКА и «Зенита» - соответственно загребское «Динамо» и «Брюгге». Плюс можно назвать ПСВ, «Глазго Рейнджерс» и «Хоффенхайм», занимающий только десятое место в таблице чемпионата Германии на текущий момент. Остальные соперники на бумаге будут фаворитами в дуэли с «Краснодаром».
Когда пройдут матчи
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, а ответные – 25 февраля. На следующий день после ответных поединков состоится жеребьёвка следующей стадии турнира.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Милан, Тоттенхэм, Краснодар, Шахтёр Донецк, Наполи, Динамо Киев
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