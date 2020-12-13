​С кем может сыграть «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы

Вслед за жеребьёвкой Лиги чемпионов в начале новой недели состоится жеребьёвка Лиги Европы. Имя своего соперника узнает «Краснодар», а также другие клубы, которые пробились в 1/16 финала второго по престижности евротурнира континента.

Где и когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы состоится в швейцарском Ньоне в понедельник, четырнадцатого декабря. Начало запланировано на 15:00 по московскому времени. Наше сетевое издание будет освещать процедуру жеребьёвки в режиме онлайн.

Состав корзин

Билеты в плей-офф Лиги Европы завоевали 32 команды. По обыкновению, они разделены на сеяные и несеяные. Команды, которые заняли первые места на групповой стадии, оказались сеяными, а команды, финишировавшими вторыми, стали несеяными.

Что касается восьми команд, которые перешли в Лигу Европы из Лиги чемпионов, то их разбросали по корзинам в зависимости от результатов на групповом стадии сильнейшего клубного турнира континента. «Манчестер Юнайтед» (9 очков), «Брюгге» (8), «Шахтёр» (8) и «Аякс» (7) оказались сеяными, а «Краснодар» (5), «Ред Булл Зальцбург» (4), «Динамо» Киев (4) и «Олимпиакос» (3) – несеяными.

Сеяные Несеяные Рома Янг Бойз Арсенал Мольде Байер Славия Рейнджерс Бенфика ПСВ Гранада Наполи Реал Сосьедад Лестер Брага Милан Лилль Вильярреал Маккаби Тель-Авив Тоттенхэм Антверпен Динамо Загреб Вольфсбергер Хоффенхайм Црвена Звезда Манчестер Юнайтед КРАСНОДАР Брюгге Ред Булл Зальцбург Шахтёр Динамо Киев Аякс Олимпиакос

Процедура и ограничения

В процессе жеребьёвки для формирования каждой пары сначала будет вытаскиваться шарик из корзины несеяных, а затем из корзины сеяных. В этом плане всё привычно и просто. Команды, которые находятся в списке сеяных, проведут первый матч на выезде, а ответный – дома.

Что касается ограничений, то на стадии 1/16 финала Лиги Европы не могут пересечься команды из одной страны. Также не сыграют друг с другом команды, которые играли друг против друга на групповой стадии.

УЕФА продолжает разводить команды из России и Украины. По этой причине «Краснодар» не сможет получить в соперники донецкий «Шахтёр».

Варианты для «Краснодара»

«Краснодару» не хватило очков в группе Лиги чемпионов, чтобы оказаться в числе сеяных команд, поэтому команда Мурада Мусаева рискует получить очень серьёзного соперника. К числу наиболее неблагоприятных вариантов для краснодарских «быков» можно отнести встречи с «Миланом», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

Что касается благоприятных вариантов, то здесь выделяются обидчики ЦСКА и «Зенита» - соответственно загребское «Динамо» и «Брюгге». Плюс можно назвать ПСВ, «Глазго Рейнджерс» и «Хоффенхайм», занимающий только десятое место в таблице чемпионата Германии на текущий момент. Остальные соперники на бумаге будут фаворитами в дуэли с «Краснодаром».

Когда пройдут матчи

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, а ответные – 25 февраля. На следующий день после ответных поединков состоится жеребьёвка следующей стадии турнира.