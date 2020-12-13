«Бавария», «Ливерпуль», «Реал» и другие клубы узнают соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов

В начале новой недели внимание всей футбольной Европы будет сосредоточено на жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о процедуре, по итогам которой будут определены восемь пар.

Когда и где пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в понедельник, четырнадцатого декабря, в Ньоне, где базируется УЕФА. Мероприятие начнётся в 14:00 по московскому времени. Наше сетевое издание будет следить за жеребьёвкой в режиме онлайн.

Состав корзин

В плей-офф Лиги чемпионов по итогам группового раунда пробились шестнадцать клубов. Они разделены на сеяные и несеяные. В число сеяных попали команды, которые заняли в своих группах первые места. Команда, финишировавшие вторыми, оказались в числе несеяных.

Стоит сказать, что 14 из 16 команд плей-офф Лиги чемпионов представляют чемпионаты Испании, Англии, Италии и Германии. Также групповой этап преодолели чемпионы Франции и Португалии – соответственно «ПСЖ» и «Порту». Интересно, что сразу три из четырёх команды из Испании заняли в своих группах вторые места и будут несеяными.

Сеяные Несеяные Бавария Атлетико Реал Боруссия М Манчестер Сити Порту Ливерпуль Аталанта Челси Севилья Боруссия Д Лацио Ювентус Барселона ПСЖ РБ Лейпциг

Процедура и ограничения

Процедура жеребьёвки Лиги чемпионов проста и понятна. Сначала будет доставаться шарик из корзины несеяных. Команда, которая выпадет, будет получать соперника из числа сеяных. Первые матчи пройдут на полях несеяных команд, то есть тех, кто занял в своих группах вторые места.

Особенных ограничений при процедуре не будет. Не смогут сыграть друг с другом лишь команды из одной страны, а также те команды, которые выступали в одной группе.

Интрига

Групповой этап не подарил нам каких-то выдающихся сенсаций. Во многих группах первые места заняли те, кто и считался фаворитом. Был вопрос лишь по группе G, в которой выступали «Барселона» и «Ювентус». Судьбу первого места эти команды решили в очных матчах. После победы в Турине со счётом 2:0 «сине-гранатовые» сделали серьёзную заявку на первую строчку, но во втором круге «старая синьора» победила на «Камп Ноу» со счётом 3:0 и финишировала выше.

Заняв второе место, «Барселона» оказалась в числе несеяных, и это, пожалуй, главная интрига. Из корзины сеяных команда Рональда Кумана не может получить в соперники лишь «Реал» и «Ювентус». Таким образом, потенциальных соперников у каталонцев шесть – «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». Намечается горячая пара, не правда ли?

Когда пройдут матчи

Каждый игровой день в программе 1/8 финала Лиги чемпионов будет разбит на две недели, к чему мы за последние годы уже успели привыкнуть. Первые матчи команды проведут 16-17, а также 23-24 февраля. Ответные поединки запланированы на 9-10, а также 16-17 марта.

Спустя два дня после завершения ответных игр состоится заключительная жеребьёвка Лиги чемпионов в этом сезоне. По её итогам будет составлена турнирная сетка до конца турнира.