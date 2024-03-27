Сиссоко оценил готовность Мбаппе к матчам с «Барселоной»

«Барселона» в последнее время хорошо играет, ее молодые футболисты показывают отличный уровень. Но «ПСЖ» - фаворит в этой паре. Мбаппе будет предельно мотивирован, ведь это последний сезон для него в Париже. Килиан сделает все, чтобы выиграть титул», - передает слова полузащитника AS.