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Сиссоко оценил готовность Мбаппе к матчам с «Барселоной»

27 Марта 2024 • 08:39 Комментировать

Хавбек французского «ПСЖ» Мохамед Сиссоко высказался о готовности нападающего Килиана Мбаппе к противостоянию с каталонской «Барселоной» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Барселона» в последнее время хорошо играет, ее молодые футболисты показывают отличный уровень. Но «ПСЖ» - фаворит в этой паре. Мбаппе будет предельно мотивирован, ведь это последний сезон для него в Париже. Килиан сделает все, чтобы выиграть титул», - передает слова полузащитника AS.

Первый поединок противостояния состоится 10 апреля в Париже, а ответная встреча пройдет 16 апреля на стадионе в Барселоне.

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Барселона ПСЖ Мохамед Сиссоко Килиан Мбаппе ещё теги
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