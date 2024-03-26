Моуринью: «Я единственный тренер, выступавший в двух еврокубковых финалах за последние два года»

Известный португальский тренер Жозе Моуринью прихвастнул своими достижениями в «Роме». В 2022 году команда выиграла Лигу конференций, а в 2023 году – добралась до финала Лиги Европы, где проиграла «Севилье».

«Я горжусь тем, что являюсь единственным тренером, выступавшим в двух еврокубковых финалах за последние два года. Обычно топ-тренеры тренирует топ-команды, у которых больше возможностей попасть в финал. Это было что-то особенное», - сказал Моуринью в интервью Фабрицио Романо.

Напомним, что Жозе Моуринью был уволен из «Ромы» в январе. Причина – плохие результаты команды в чемпионате Италии.

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