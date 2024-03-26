«Я готов»: Моуринью назвал свою цель

Известный тренер Жозе Моуринью не собирается устраивать долгий перерыв в своей карьере. По словам португальца, его целью является получение работы уже ближайшим летом.

«Я готов начать всё сначала. Мне не нужно отдыхать или думать, как это обычно бывает… Я готов. Я чувствую себя сильным, я действительно готов. Но я не хочу сделать неправильный выбор.

Мне нужно набраться терпения. Моя цель – снова начать работать ближайшим летом», - сказал Моуринью в интервью для журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, что Жозе Моуринью находится без тренерской работы с января. Португальца уволили из итальянской «Ромы» из-за плохих результатов.

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