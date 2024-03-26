Агуэро выбрал в паре «Реал» - «Манчестер Сити» полуфиналиста Лиги чемпионов

«Очень жду эти матчи. Противостояние «Реала» и «Манчестер Сити» можно назвать «суперкласико» в Лиге чемпионов. Жаль, что они так рано встретятся, но ничего не поделаешь. Это два главных фаворита, но один вылетит. В таких играх может произойти что угодно. На поле окажутся много звезд, которыми руководят лучшие тренеры мира. Мне бы хотелось, чтобы дальше прошли англичане», - передает слова Серхио Stake.