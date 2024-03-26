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Агуэро выбрал в паре «Реал» - «Манчестер Сити» полуфиналиста Лиги чемпионов

26 Марта 2024 • 09:49 Комментировать

Экс-футболист сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о предстоящем противостоянии между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Очень жду эти матчи. Противостояние «Реала» и «Манчестер Сити» можно назвать «суперкласико» в Лиге чемпионов. Жаль, что они так рано встретятся, но ничего не поделаешь. Это два главных фаворита, но один вылетит. В таких играх может произойти что угодно. На поле окажутся много звезд, которыми руководят лучшие тренеры мира. Мне бы хотелось, чтобы дальше прошли англичане», - передает слова Серхио Stake.

Матчи пройдут 9 и 17 апреля.

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