Модрич: «У «Реала» особые отношения с Лигой чемпионов»

«У «Реала» особые отношения с этим турниром. Именно поэтому у «сливочных» больше всего побед в Лиге чемпионов. Я выиграл здесь три титула Ла Лиги и целым пять Лиги чемпионов. Это невероятное достижение. В мире не клуба крупнее «Реала». Все остальные находятся на ступеньку ниже», - передает слова хорватского футболиста Mundo Deportivo.