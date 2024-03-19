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Лига чемпионов

Модрич: «У «Реала» особые отношения с Лигой чемпионов»

19 Марта 2024 • 11:57 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением об успехах «королевского» клуба в Лиге чемпионов УЕФА.

«У «Реала» особые отношения с этим турниром. Именно поэтому у «сливочных» больше всего побед в Лиге чемпионов. Я выиграл здесь три титула Ла Лиги и целым пять Лиги чемпионов. Это невероятное достижение. В мире не клуба крупнее «Реала». Все остальные находятся на ступеньку ниже», - передает слова хорватского футболиста Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Лиги чемпионов «Реал» вышел в четвертьфинал, где померяется силами с «Манчестер Сити».

Модрич, Алаба и ещё четыре игрока могут покинуть «Реал»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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